21HARI online con il nuovo brano “V.V.S.”

21HARI in rotazione radiofonica con il nuovo brano “V.V.S.”: il singolo è già disponibile sulle piattaforme digitali

Disponibile in rotazione “V.V.S.”, il nuovo singolo di 21HARI, già sulle piattaforme digitali dal 19 febbraio. V.V.S. è un brano intimo dalle sonorità rilassanti. Racconta la storia e la vita quotidiana di questi due giovani artisti di periferia. Le scene di stampo trap e streetwear fanno da sfondo a questa narrazione ricca di similitudini che attingono al loro mondo.

Spiegano gli artisti a proposito del suo nuovo inedito: «In V.V.S abbiamo voluto mettere la nostra storia, l’essenza dei 21HARI accompagnata da note rilassanti e più “commerciali”, legate soprattutto alla trap classica. L’andamento rilassante della traccia riflette il nostro stato d’animo nel lavorare con Alessandro Clima, che ogni giorno ci supporta, aiutandoci a crescere e a far crescere la nostra musica. Anche la nostra etichetta Sabbubs Recordz ci ha indirizzati su che tipo di traccia far uscire».

Il videoclip ufficiale del brano, diretto e montato da Lorenzo Coltella, è ambientato in una cantina decorata e arrichita con luci a strobo e colorate che illuminano i protagonisti indiscussi della scena: i 21HARI. Esso sarà disponibile dal 19 febbraio.

Biografia

Dietro il nome 21HARI ci sono due ragazzi di Ponte di Nona, un quartiere della periferia Est di Roma. I loro nomi sono Fabio Bellini (in arte 21) e Mirko Pampanini (Il cui nome da artista è HARI). Cominciano ad avvicinarsi al mondo del rap alla giovanissima età di 14 e 13 anni (Fabio è nato nel 2000 e Mirko nel 2001) e pubblicano il loro primo singolo “Palazzi colorati” nel 2016, dopodiché prendono una pausa da Youtube di due anni per partecipare a vari contest. Tornano sulla scena nel 2018 con “Palazzi colorati 2”, scritta in collaborazione con un altro giovane talento che i due hanno incontrato nel loro quartiere: lil Tjail. Quattro mesi dopo esce “Il mio nome” seguita da “Smoking good” (in collaborazione con Trasho, un altro ragazzo della loro zona) e solo dopo due mesi da questa traccia il loro primo ep prodotto interamente da Xdiemond e Slime prod. intitolato “Nelson”. Successivamente collaborano con Nobody sul brano Mia che uscirà due mesi dopo l’ep. I primi veri successi però arrivano nell’estate 2020 dopo aver firmato con l’etichetta discografica indipendente Sabbubs Recordz ed aver lanciato il singolo “PDN”, Da lì è uscita una traccia ogni due mesi tra cui Biggie&2Pac e TopBoy.

Instagram: https://www.instagram.com/21hari__/