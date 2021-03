Sulla stessa onda arriva il 25 marzo su Netflix

Dalla collaborazione tra Netflix e Mediaset arriva in streaming “Sulla stessa onda”: la pellicola è scritta e diretta da Massimiliano Camaiti

Il 25 marzo debutta in streaming su Netflix “Sulla stessa onda”, il film scritto e diretto da Massimiliano Camaiti, al suo esordio come regista in un lungometraggio. Protagonisti della pellicola realizzata in collaborazione con Mediaset, sono: Elvira Camarrone, Christian Roberto, Donatella Finocchiaro, Corrado Invernizzi e Vincenzo Amato.

SULLA STESSA ONDA, LA TRAMA

Girato interamente in Sicilia, a Palermo e San Vito Lo Capo, per sei settimane di riprese, al centro della pellicola ci sono Lorenzo e Sara. Lui, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha 17 anni ed è uno dei giovani istruttori del corso di vela del rinomato centro velico, dove si svolgeranno le regate regionali. Fra gli allievi c’è anche Sara, 16 anni: sin da subito i due ragazzi si scambiano degli sguardi e qualche battuta. Giorno dopo giorno, i due non smettono di guardarsi: per ciascuno è il primo amore, quello che ti prende alla testa e non ti permette di ragionare. Ma il corso finisce.

I due si ritrovano a Palermo, ma inspiegabilmente Sara diventa sfuggente. Risponde raramente ai messaggi. Eppure Lorenzo è sicuro di non sbagliarsi, e va a casa di lei. Gli apre il padre di Sara che gli confessa che la figlia è malata, ha una distrofia degenerativa. Il decorso della malattia è di solito rapido, il corso di vela è stato il suo desiderio per provare a sentirsi una ragazza come le altre. Lo choc è enorme, ma Lorenzo ama Sara, la vuole vedere felice e ha un’idea folle e romantica: iscriverla alla regata regionale, per gareggiare insieme e vivere un’esperienza indimenticabile.

SULLA STESSA ONDA, IL TRAILER