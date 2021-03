Su YouTube i “Viaggi della mente” di Daria Huber

Il video die (Trident Music/Polydor) diè disponibile ora su Youtube ( https://youtu.be/U_RRsBsDzWM ).

Viaggi della Mente nasce in una monotona giornata di lockdown, tra una video lezione e l’altra e qualche nota appena accennata al pianoforte. Giovanissima e talentuosa, Daria ha vissuto a quel pianoforte un sogno a occhi aperti per sfuggire alla realtà e creare un brano che conduce l’ascoltatore in un viaggio immaginifico verso una vita diversa. Un inno alla positività, un invito a guardare le cose da nuove prospettive, vivendo in un luogo in cui non esiste il disturbo e ognuno è libero di vivere semplicemente com’è.

Il video di Viaggi della Mente, diretto da Alice Bulloni con animazioni di Roberta Tufigno, muove dall’idea di rappresentare il distacco dalla realtà grazie al potere dell’immaginazione, proprio inserendo l’immaginario nel reale. Diventa così il riflesso perfetto della dimensione creativa di Daria, del modo in cui percepisce il suo brano e ciò che vuole comunicarci: «Credo che siamo riusciti a rappresentare la canzone in tutte le sue sfaccettature con questo video che rappresenta non solo la voglia di fuggire dalla realtà creandosene un’altra a seconda delle proprie necessità, ma anche il comune comportamento umano del voler vedere qualcosa anche dove non c’è niente, per illudersi di stare bene.»

La regista, insieme a Daria, ha immaginato un mondo in cui ogni cosa su cui l’artista posa gli occhi prende vita e diventa esattamente come lo vorrebbe: «È come se questo video fosse nato per questa canzone, come se l’avesse subito capita. È stato bello. Probabilmente abbiamo lo stesso approccio alla realtà, io e Daria, e questo ha sicuramente aiutato a raggiungere la sincronia necessaria per realizzare qualcosa di bello insieme.» Le animazioni di Roberta Tufigno sono la ciliegina sulla torta, del resto il bello è proprio che attraverso esse si può dare vita a tutto ciò che si immagina: «Quando Alice ha proposto di trasformare il cielo in mare mi sono stupita di quanto sia stato naturale per me disegnare delle balene tra i palazzi di Milano, forse perché tutti noi sogniamo che i piccioni si trasformino un giorno in qualcosa di più poetico e meno grigio.»

Viaggi della Mente è interamente composto da Daria Huber, testo e musica, con la produzione artistica di Beppe Stanco. Un ringraziamento speciale è rivolto dall’artista anche a Agostino Mennella e Massimo Abbruzzese che l’hanno supportata.

BIOGRAFIA

Daria Huber, giovane artista napoletana, ha ereditato la passione per la musica dal nonno e sin da bambina si è approcciata alla chitarra da autodidatta, per poi iniziare a cantare e imparare a suonare persino pianoforte, ukulele e batteria. Daria canta la sua visione del mondo, il suo rapporto con la società, con sé stessa e tutto ciò che la circonda, sentendosi libera attraverso la musica di esprimere il suo pensiero anche su problematiche sociali e ambientali. Passa con disinvoltura dall’italiano all’inglese, fino a misurarsi anche con francese e tedesco. Daria è timida ma determinata, gira il mondo in campeggio con la sua famiglia e adora leggere. Il suo più grande desiderio? Trasmettere a chi la ascolta le sue stesse sensazioni, proprio come ogni grande artista.