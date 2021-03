Previsioni meteo 18 marzo: tempo instabile al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 18 marzo 2021: la Primavera si fa attendere, piogge e nevicate a quote inferiori ai 1000 metri sull’Appennino centro-meridionale

Questa seconda parte di Marzo ci sta regalando giornate instabili, con una Primavera decisamente dai connotati freddi almeno per ora. La giornata di oggi, sotto il profilo meteo, non farà eccezione con temperature inferiori alle medie stagionali e possibilità di piogge e nevicate specie sulle regioni centro-meridionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni non avremo variazioni di rilievo, con locale instabilità e valori termici inferiori alle medie del periodo. Nel corso del weekend il maltempo colpirà soprattutto le regioni meridionali, nelle quali non si escludono rovesci e temporali. Per un miglioramento del tempo bisognerà attendere almeno fino alla prossima settimana.

Intanto per oggi, giovedì 18 marzo 2021, al Nord Italia al mattino nubi irregolari in transito al nord-est ma con tempo stabile. Al pomeriggio tempo in peggioramento con precipitazioni su Liguria e Triveneto. In serata molte nubi con nevicate sulle Alpi di confine; peggiora in nottata con neve fin sui 300-400 metri.

Al Centro al mattino molte nubi tra Lazio, Marche e Abruzzo; precipitazioni deboli sui versanti Adriatici. Al pomeriggio nuvolosità irregolare o compatta e piogge diffuse su tutte le regioni eccetto su Umbria e Marche. In serata residue precipitazioni su Lazio e Abruzzo, irregolarmente nuvoloso altrove. Neve fino a quote alto collinari.

In Toscana nuvolosità irregolare nel corso delle ore mattutine su tutto il territorio, piogge al pomeriggio sull’Appennino Tosco-Emiliano con possibili nevicate fino a 1000 metri. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare e precipitazioni su Sicilia e Calabria. Peggiora al pomeriggio con piogge in estensione sulle restanti regioni e neve sull’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile. Neve fino a 600-700 metri di quota.

In Calabria condizioni di tempo instabile con piogge diffuse su tutto il territorio al mattino e poi anche nel pomeriggio, neve sulla Sila fino a 900 metri di quota. In serata non si attendono variazioni dal punto di vista meteo.

Temperature minime in lieve aumento e massime in generale calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.