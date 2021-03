Lorenz Simonetti su YouTube con il nuovo video

Lorenz Simonetti online su YouTube con il videoclip di “Disegna Un Cielo”: il nuovo singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Lorenz Simonetti, 19 anni, è diventato in pochi mesi il mito musicale dei teenager decretato dal pubblico dei social. Ad agosto 2020 si iscrive a Tok Tok pubblicando contenuti (video e sessioni live) esclusivamente musicali, diventando in pochi mesi un esempio per i suoi coetanei che quotidianamente gli scrivono per ringraziarlo per averli ispirati a comprare uno strumento musicale o a prendere lezioni di canto. Lorenz diventa virale e a distanza di pochi mesi ottiene 3 milioni e mezzo di like e più di 220 mila follower. I suoi fans lo incitano a pubblicare la sua musica e finalmente dal 5 febbraio è arrivato nei digital store e in radio “Disegna Un Cielo“. Ora esce il Video Ufficiale su Youtube.