Conto alla rovescia per il disco di Madame

Sta per arrivare su tutte le piattaforme digitali il primo disco di Madame, la rapper che ha stupito con la sua partecipazione al Festival di Sanremo

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sono sedici le tracce in tutto tanto per cominciare, tra queste “Voce”, il brano portato in gara.

I featuring La notizia più ricca, però, riguarda il capitolo collaborazioni di Madame. Sono ben nove nel disco e hanno come protagonisti gli artisti più rilevanti della scena attuale. Madame, al secolo Francesca Calearo, ha pubblicato i nomi dei primi tre: Carl Brave, Rkomi e Fabri Fibra (protagonista del singolo “Il mio amico”).