Rilasciato il trailer in italiano del film Voyagers

Prossimamente arriverà al cinema Voyager, l’atteso thriller fantascientifico scritto e diretto da Neil Burger con Tye Sheridan (Ready Player One, X-Men – Dark Phoenix), Lily-Rose Depp (figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis conosciuta dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione in The King con Timothée Chalamet), e Colin Farrell. Nel cast anche Fionn Whitehead (Dunkirk), Chanté Adams (Roxanne Roxanne), Isaac Hempstead Wright (Il Trono di Spade), Viveik Kalra (Blinded by the Light – Travolto dalla Musica), Archie Madekwe (Midsommar – Il Villaggio dei Dannati), Quintessa Swindell (Trinkets), Madison Hu (Bizaardvark).

LA TRAMA

In Voyagers, come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il futuro del genere umano è in pericolo e un gruppo di giovani uomini e donne, cresciuti valorizzando intelligenza e obbedienza sono imbarcati per una spedizione che punta a colonizzare un pianeta distante. Quando però scoprono alcuni sconcertanti segreti della propria missione, iniziano a rifiutare le regole imposte per esplorare la propria natura più primitiva. La vita sulla navicella spaziale viene travolta dal caos, con i giovani protagonisti travolti dalla paura, dalla lussuria e un’insaziabile fame di potere.

IL TEASER TRAILER IN ITALIANO