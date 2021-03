Pecora selvatica australiana da record: 35 kg di lana

Australia, record per una pecora selvatica: 35 chilogrammi di tosatura. L’animale è stato trovato da volontari di un’associazione in una foresta nello Stato di Victoria

La storia di Baarack (così è stata chiamata la pecora selvatica recuperata da una associazione, l’Edgar’s Mission Farm Sanctuary) ha fatto il giro di tutte le televisioni australiane e di tutti i social.

La pecora selvatica, spiega l’Enpa, è stata recuperata dai volontari dell’associazione in una foresta nello Stato di Victoria, da dove è stata portata in un rifugio per animali a nord di Melbourne. Tosata, Baarack ha restituito ben 35 chilogrammi di lana. Secondo Nine News Pam Ahern, fondatrice dell’Edgar’s Mission Farm Sanctuary, la pecora non veniva tosata da almeno cinque anni. Baarack, sempre secondo la volontaria, è “una giovane pecora che si è smarrita e non è più tornata” e ha passato gli ultimi anni da sola nella foresta.

Per il loro benessere le pecore devono essere tosate almeno una volta all’anno, altrimenti è difficile per loro sopravvivere in Australia, dove le estati sono particolarmente torride e secche. Il video che mostra Baarack mentre viene tosata ha raccolto più di 2,5 milioni di visualizzazioni su TikTok.