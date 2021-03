Le liliaceae sono velenose per i gatti

Le liliaceae possono essere mortali per i gatti causando insufficienza renale entro 24 a 72 ore dall’ingerimento: attenzione ai sintomi del micio

Pur essendo fiori bellissimi, le liliaceae possono essere mortali per i felini e le famiglie con gatti devono saperlo. I gatti sono gli unici animali che vengono intossicati dalla maggior parte delle liliaceae, e tutte le componenti della pianta sono velenose per loro. Molti tipi di questo fiore possono provocare ai gatti insufficienza renale entro 24 a 72 ore dall’ingerimento.

Se temete che il vostro gatto possa essere venuto a contatto con delle liliaceae e vedete che mostra sintomi come mal di stomaco, perdita dell’appetito, vomito, disidratazione, letargia, incremento della minzione, o sete, portatelo con la massima urgenza a un veterinario.

Purtroppo molte persone che hanno un compagno felino non si rendono conto che questi sintomi sono insoliti e spesso non cercano un rimedio in tempo. Se un gatto viene curato dal veterinario entro le prime ore dopo l’ingestione di una liliacea intera o di una sua parte, riesce a sopravvivere. Quindi, state in guardia, osservate il comportamento del vostro gatto e, quando scegliete fiori primaverili per rallegrare la vostra casa, tenetevi alla larga dalle liliaceae.