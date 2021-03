“Ira” è il nuovo album di Iosonouncane

Iosonouncane torna con l’album “Ira”: uscirà il 14 maggio sulle piattaforme digitali e in formato fisico in triplo vinile e doppio cd

6 tracce, una suite di 38 minuti, aprile 2015: DIE è il disco che più ha caratterizzato la scena musicale indipendente italiana nello scorso decennio.

17 tracce, 1 ora e 50 di musica: IRA, il nuovo album di IOSONOUNCANE, uscirà il 14 maggio per la rinata etichetta Numero 1 (distribuzione Sony), che affiancherà La Famosa Etichetta Trovarobato per questa uscita. Dopo il successo, più volte ristampato, del 7” pollici contenente “Novembre” e la cover di “Vedrai, vedrai” di Tenco è giunto il momento di alzare il sipario sulla nuova produzione del compositore sardo, un progetto che promette di non fare sconti a nessuno.

La copertina di IRA ritrae un uomo nudo. Cosa rappresenta impareremo a conoscerlo, a supporlo, a immaginarlo con l’ascolto del disco.

Per il momento il messaggio è chiaro, nessuna concessione al nostro tempo.

IRA è il frutto di un lavoro estenuante che ha attraversato un arco temporale di circa cinque anni. Un disco che, partendo da circa 15 ore di bozze e provini, IOSONOUNCANE ha scritto e arrangiato in ogni singola parte, nota, accento.

IRA non sarebbe però stato possibile senza i musicisti che lo hanno accompagnato e sostenuto in questo lungo lavoro, e sulle specificità dei quali sono state modellate strutture, arrangiamenti, timbri: Serena Locci, Simone Cavina, Mariagiulia Degli Amori, Francesco Bolognini, Simona Norato, Amedeo Perri. Ancora una volta IOSONOUNCANE ha voluto condividere la produzione artistica del disco con Bruno Germano.

IRA sarà, nei suoi formati fisici, un triplo vinile e un doppio cd ed è già preordinabile a questo link: SMI.lnk.to/ira

