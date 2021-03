Artrite psoriasica: benefici prolungati con ixekizumab

Artrite psoriasica: ixekizumab si dimostra efficace a lungo indipendentemente dall’impiego di metotressato secondo un nuovo studio

Un’analisi post-hoc degli studi registrativi SPIRIT-P1 e SPIRIT-P2, pubblicata su Arthritis Research & Therapy, ha dimostrato l’efficacia sostenuta di ixekizumab nei pazienti con artrite psoriasica fino ad un anno, con o senza il trattamento con metotressato, suffragando osservazioni precedenti sulla possibilità d’impiego di questo farmaco anche nei pazienti intolleranti a MTX.

Obiettivi e disegno dello studio

Al fine di verificare l’entità della modifica di trattamento concomitante con MTX sugli outcome, come pure l’efficacia e la sicurezza nel tempo di ixekizumab nei pazienti con PsA, con o senza MTX, i ricercatori hanno condotto un’analisi post-hoc degli studi registrativi SPIRIT-P1 e P2 sull’impiego del farmaco nella PsA.

In entrambi gli studi registrativi, i partecipanti erano stati randomizzati a trattamento con l’inibitore di IL17-A 80 mg a cadenza mensile o quindicinale, dopo una dose iniziale di 160 mg. SPIRIT-P1 includeva i pazienti naive ai biologici, mentre SPIRIT-P2 aveva considerato pazienti con risposta insoffisfacente pregressa ai farmaci anti-TNF.

Per la loro analisi, i ricercatori hanno valutato l’efficacia e la sicurezza fino ad un anno nei sottogruppi di pazienti sottoposti a monoterapia con ixekizumab (n=177) o a terapia di combinazione cin l’inibitore di IL-17 A una dose stabile di MTX (n=183).

Tra gli outcome di efficacia considerati vi era la percentuale di pazienti che avevano soddisfatto le risposte ACR.

Risultati principali

Dall’analisi è emerso che il 66,3% dei pazienti trattati con ixekizumab in monoterapia a cadenza mensile aveva raggiunto la risposta ACR20 rispetto al 55,3% dei pazienti in terapia di combinazione con MTX.

Le percentuali dei pazienti che hanno raggiunto le risposte ACR50/70 ad un anno sono state pari, rispettivamente, al 48,4% e al 35,8% nei pazienti trattati con ixekizumab in monoterapia a cadenza mensile rispetto al 38,8% e al 27,1% nei pazienti sottoposti a terapia di combinazione.

Da ultimo, le risposte ACR sono risultate generalmente simili tra i pazienti trattati con l’inibitore di IL-17 A a cadenza quindicinale.

Infine, quanto alla safety, i profili di sicurezza sono risultati sovrapponibili e non influenzati dal trattamento o meno con MTX.

Riassumendo

I risultati di questa analisi post-hoc ad un anno hanno confermato il profilo di efficacia e sicurezza di ixekizumab fino a 24 settimane dei trial clinici originari, indipendentemente dalla presenza di MTX.

“Studi ulteriori che valutino l’efficacia e la sicurezza di ixekizumab vs. MTX come trattamenti monoterapici e vs. la terapia di combinazione in individui affetti da PsA attiva potrebbero dare informazioni aggiuntive utili per la pratica clinica – concludono i ricercatori”.

