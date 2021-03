Sergio Badino pubblica “Professione sceneggiatore”

“Professione sceneggiatore. Strutture e strumenti per scrivere storie” è il nuovo manuale di Sergio Badino disponibile online e nelle librerie

In Professione Sceneggiatore Sergio Badino svela trucchi e segreti dei meccanismi dello ‘storytelling’. Il manuale – fuori per Avere fantasia e saper scrivere sono un ottimo punto di partenza per scrivere una storia. Ma non basta, perché dietro a un romanzo, un fumetto, un videogioco o un film c’è sempre un solido impianto narrativo.Il manuale – fuori per Tunué – per molti è certezza; quello in libreria è infatti un ritorno: una terza edizione ampliata e aggiornata.

IL LIBRO

Professione Sceneggiatore porta gli aspiranti scrittori dietro le quinte delle storie. Badino dà consigli e insegnamenti in modo diretto e organico, dalle nozioni elementari alle ‘dritte’ del mestiere meno note, in un «a tu per tu» fra autore e lettori che ambiscono a ideare trame e poi a scriverle sotto forma di sceneggiature per fumetti, film, romanzi e racconti. Tra linee guida teoriche e esempi pratici, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ),porta gli aspiranti scrittori dietro le quinte delle storie.dà consigli e insegnamenti in modo diretto e organico, dalle nozioni elementari alle ‘dritte’ del mestiere meno note, in un «a tu per tu» fra autore e lettori che ambiscono a ideare trame e poi a scriverle sotto forma di sceneggiature per fumetti, film, romanzi e racconti.

UNA CERTEZZA PER ASPIRANTI SCRITTORI

Per chi volesse mettersi alla prova, Professione Sceneggiatore può diventare il manuale indispensabile per creare le storie. Un trampolino di lancio per trasformare la passione in una professione. A proposito del libro Sergio Bonelli (Editore di fumetti, ndr) ha detto: «Gli stessi argomenti che, all’occasione, avrei estratto anch’io dal mio abituale bagaglio di esperienze professionali».