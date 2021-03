Previsioni meteo 16 marzo: piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 16 marzo 2021: possibili piogge sulle regioni meridionali, tempo stabile sul resto dell’Italia ma con clima freddo

La terza settimana di marzo si è aperta con condizioni meteo invernali a causa dell’arrivo di aria fredda che da domenica scorsa ha portato un brusco calo delle temperature, piogge e nevicate a quote collinari lungo l’Appennino. Nella giornata di oggi il tempo risulterà prevalentemente stabile sull’Italia, ad eccezione delle regioni meridionali dove non si escludono precipitazioni. Il clima risulterà ancora freddo, con valori termici inferiori alle medie stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS un vasto anticiclone stazionerà sull’Atlantico nel corso dei prossimi giorni per poi salire più a Nord verso la Scandinavia a ridosso del prossimo fine settimana e richiamare aria fredda di origine artica verso il Mediterraneo. Poche variazioni attese per i prossimi giorni, con tempo localmente instabile e temperature sotto la media specie tra giovedì e domenica.

Intanto per oggi, martedì 16 marzo 2021, al Nord Italia giornata complessivamente stabile al nord: nel corso delle ore diurne prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi con deboli nevicate sulle Alpi del Trentino. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Neve oltre i 2-300 metri di quota.

Al Centro cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino con deboli precipitazioni sulle coste tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio possibili nevicate sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo sopra i 5-600 metri. In serata ampi spazi di sereno e assenza di fenomeni.

In Toscana condizioni di tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno alternati a addensamenti sparsi sia sulle coste sia sulle zone interne. In serata il tempo sarà asciutto con cieli sereni su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole tempo instabile su Sicilia e Calabria al mattino, cieli sereni o poco nuvolosi tra settori peninsulari e Sardegna. Al pomeriggio piogge diffuse, con precipitazioni intense sui settori Tirrenici. Migliora gradualmente in serata, con residue precipitazioni tra Calabria e Basilicata. Neve a quote alto-collinari.

In Calabria in particolare tempo instabile nella giornata con piogge e temporali anche intensi specie sul Tirreno, neve sulla Sila fino a 900 metri di quota. In serata le condizioni meteo non subiranno miglioramenti con piogge diffuse su tutti i settori e quota neve in calo fino a 700 metri.

Temperature minime e massime in generale ma lieve incremento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.