Regé-Jean Page completa il cast di The Gray Man

The Gray Man: Regé-Jean Page completa il cast del film tratto dal primo libro della serie di bestseller assieme a Billy Bob Thornton e Alfre Woodard

Ci sarà anche Regé-Jean Page, che ha deliziato il pubblico femminile in Bridgerton, nel cast di The Gray Man. Il film che arriverà in streaming su Netflix è tratto dal primo libro della serie di bestseller di Mark Greaney.

The Gray Man è il romanzo d’esordio, pubblicato per la prima volta da Jove Books nel 2009, ed è anche quello in cui compare per la prima volta il personaggio di Gray Man, il sicario a contratto ed ex agente della CIA Court Gentry. Questo thriller d’azione segue Gentry (Gosling) mentre cerca di sfuggire all’ex collega della CIA Lloyd Hansen (Evans) in giro per il mondo.

Oltre a Regé-Jean Page nel cast entrano anche il premio Oscar Billy Bob Thornton (Golia, Fargo) e la candidata agli Oscar Alfre Woodard (Clemency, Juanita, Captain America: Civil War). Si uniscono agli interpreti già confermati Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush e Julia Butters.