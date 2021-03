A Pasqua arriva il coniglietto KitKat Bunny

Arriva KitKat Bunny: a Pasqua lo snack più famoso al mondo si trasforma in un simpatico coniglietto di cioccolato al latte con inclusioni di wafer

Non è Pasqua senza i suoi simboli… da gustare! Dalle uova, alle colombe fino ai simpatici coniglietti, in tutto il mondo, la festa è ricca di tradizioni che allietano i nostri palati. Quest’anno, a Pasqua, la sorpresa è KitKat Bunny, un coniglietto di cioccolato al latte con inclusioni di wafer all’interno, ispirato alla storica ricetta che ha reso KitKat famoso in tutto il mondo.

Il coniglio si lega alla Pasqua perché è simbolo di fertilità e quindi rinascita. La tradizione del coniglio che nasconde le uova di Pasqua è molto antica e si lega alle celebrazioni pagane. La tradizione ha avuto grande diffusione negli Stati Uniti a partire dall’800, e voleva che l’Easter Bunny portasse ai bambini cestini pieni di uova colorate, caramelle e giochi, nascosti per la casa o in giardino affinché ci si potesse divertire a cercarle.

Oggi KitKat ha deciso di celebrare questo simbolo trasformando il suo iconico snack in un simpatico coniglietto da gustare ad ogni break. Ma non solo: KitKat dà vita a 4 ricette creative da preparare a casa, in cui KitKat Bunny è protagonista delle creazioni che per la prima volta l’iconico brand propone a tutti i suoi fan, per allietare in maniera sorprendente i giorni di festa.

Dalla torta alla carota ai cupcake, dalla mousse alla cream tart, sono 4 le ricette per reinterpretare a tema pasquale e, ovviamente in perfetto stile KitKat, i dolci che tutti potranno preparare e gustare durante le feste. Il vero tocco creativo è dato poi, dalle decorazioni con tanti piccoli KitKat Bunny che non solo renderanno divertenti le ricette ma daranno quel gusto e quella croccantezza inaspettata, ma tipica dello snack iconico.

Prima tra le Bunny Ricette è Kitkat Bunny Torta Alla Carota. La tradizionale torta al gusto di carota viene realizzata con gli ingredienti classici: farina, uova, burro, lievito e naturalmente le carote, con una piccola aggiunta di cannella, vaniglia, succo di mela e frutta secca. Una volta cotta, la base viene divisa a metà e farcita con un morbido ripieno di mascarpone, panna e vaniglia. La torta è decorata infine, con piccoli Mini Eggs Smarties in superficie e un gruppo di KitKat Bunny disposto attorno.

I KitKat Bunny saltano anche sulla cima dei soffici Cupcake Pasquali. La realizzazione è semplicissima: una volta cotto l’impasto, realizzato con farina, uova, burro, zucchero e del succo di limone, i KitKat Bunny saranno posizionati, insieme alle loro piccole uova e alle carotine di zucchero, sopra un prato di cocco verde.

Per chi ama la freschezza anche in primavera, la ricetta perfetta è invece la Mousse di Kitkat Bunny & Cocco, una fusione di dolcezza e leggerezza. La Mousse al cocco è una semplice miscela di crema al cocco, fragole e 3 albumi montati con lo zucchero a velo. Una volta raffreddata i KitKat Bunny si potranno tuffare nella fresca e cremosa mousse per prendersi un break rigenerante.

Per concludere, quale miglior ricetta pasquale se non una cream tart di Pasqua? Il KitKat Bunny Cream Tart è composto da una base friabile di pasta frolla e arricchito da panna e cioccolato bianco, posti tra le due sfoglie e sopra la composizione. Sui piccoli vortici di panna, realizzati con una sac a poche, verrà sistemata la famiglia di KitKat Bunny (con 2 Kitkat Bunny, 3 Kitkat Mini Bunny) insieme a sei fiori commestibili, ai Mini Eggs Smarties e a fragole e lamponi.

Quattro ricette semplici e divertenti che strapperanno un sorriso e allieteranno ogni palato con l’inconfondibile gusto e croccantezza di KitKat.

KitKat Bunny è il nuovo break pasquale targato Kitkat. Il famoso finger di wafer croccante e cioccolato si trasforma in un simpatico coniglietto, da trovare nella confezione singola da 29 gr, in 4 differenti grafiche assortite, al prezzo al pubblico consigliato € 1,20 o nella confezione multipack Trio 3x29gr al prezzo al pubblico consigliato € 2,50.

KITKAT BUNNY TORTA ALLA CAROTA

Ingredienti:

Per la torta: 180g farina integrale, 2 cucchiaini di lievito per dolci in polvere, 1 cucchiaino colmo di cannella in polvere, qualche goccia di estratto di vaniglia, 3 uova, 120g zucchero di canna, 100g burro sciolto, 250g carote grattugiate, 150g succo di mela, 60g frutta secca.

Per il ripieno: 200 g mascarpone, qualche goccia di estratto di vaniglia, 125 ml panna liquida fredda, 40 g zucchero a velo, 15 KITKAT Bunny, Mini Eggs Smarties (o Ovetti di Pasqua).

Preparazione:

1. Coprire una teglia di 16-18 cm di diametro con carta da forno.

2. Preriscaldare il forno a 180°C.

3. In una ciotola, mescolare la farina, il lievito, la cannella e la vaniglia.

4. In un’altra ciotola, sbattere le uova con lo zucchero di canna.

5. Aggiungere il burro fuso, le carote grattugiate, il succo di mela e la frutta secca; mescolare delicatamente.

6. Versare l’impasto nella teglia e cuocere per circa 50 minuti. Controllare la cottura; se necessario, prolungarla per 10 minuti.

7. Sfornare e lasciare raffreddare la torta.

8. Tagliare la torta a metà orizzontalmente.

9. In una ciotola, mescolare con una forchetta il mascarpone e la vaniglia.

10. Montare la panna liquida, aggiungendo lo zucchero a velo dopo un minuto. Aggiungere delicatamente il mascarpone.

11. Mettere la metà della torta su un piatto.

12. Spalmare la crema e mettere la seconda metà torta sopra.

13. Con la crema rimanente, coprire la parte superiore e i lati della torta.

14. Attaccare i KITKAT Bunny intorno alla torta. Raffreddare per 2 ore.

15. Decorare con un nastro.

16. In cima, mettete alcuni Mini Eggs Smarties oppure degli Ovetti di Pasqua.

KITKAT BUNNY CUPCAKE PASQUALI

Ingredienti:

Per cupcake: 2 uova, 100g zucchero, 200g farina, 10g lievito per dolci in polvere, 100g burro sciolto, 1 succo di limone.

Per decorazione: 2 cucchiaini di cocco grattugiato, qualche goccia di colorante per dolci verde, 12 KITKAT Bunny, Mini Eggs Smarties (o Ovetti di Pasqua) e carotine di pasta di zucchero.

Preparazione:

1. Preriscaldare il forno a 180°C.

2. In una ciotola, sbattere insieme le uova e lo zucchero.

3. Aggiungere la farina e il lievito, mescolare energeticamente.

4. Aggiungere il burro fuso e il succo di limone, mescolare di nuovo.

5. Versare nei contenitori per cupcake, cuocere 20 minuti. Lasciare raffreddare.

6. In un bicchiere, mescolare il cocco con il colorante alimentare verde.

7. Cospargere ogni cupcake con cocco verde per fare l’erba.

8. Aggiungete un KITKAT Bunny, 1 o 2 carotine e alcuni Mini Eggs Smarties o oppure degli Ovetti di Pasqua.

KITKAT BUNNY CREAM TART

Ingredienti:

2 rotoli di pasta frolla rotonda, 250 ml panna liquida, qualche goccia di estratto di vaniglia, 180g cioccolato bianco, 2 KITKAT Bunny, 3 KITKAT Mini Bunny, 2 fragole a cubetti, 6 lamponi, 6 Mini Eggs Smarties (o Ovetti di Pasqua), 6 fiori commestibili.

Preparazione:

1. Preriscaldare il forno a 170°C.

2. Stendere la pasta frolla rotonda e tagliare ciascun rotolo a forma di uovo.

3. Mettete le uova di pasta frolla su una teglia ricoperta di carta da forno e cuocete per 20 minuti. Lasciare raffreddare.

4. Nel frattempo, scaldare 100ml di panna liquida e vaniglia in una casseruola.

5. Nel microonde, sciogliere i pezzi di cioccolato bianco per 2 minuti e 30 a 350W. Se necessario, aggiungere 30 secondi. Mescolare.

6. Aggiungete – un terzo alla volta – la panna calda al cioccolato fuso.

7. Poi aggiungete – metà alla volta – i restanti 150ml di panna fredda.

8. Coprire con una pellicola e mettere in frigo per 2 ore.

9. Montare la panna per 5 minuti a media velocità fino a quando si è montata. Metterla in una sac a poche.

10. Sul primo uovo di pasta frolla, aggiungere dei piccoli vortici di panna.

11. Mettete il secondo strato di pasta frolla in cima e aggiungete altri piccoli vortici di panna.

12. Aggiungere i KITKAT Bunny, fragole, lamponi, Mini Eggs Smarties (oppure degli Ovetti di Pasqua) e alcuni fiori.

13. Raffreddare fino al momento di servire.

MOUSSE KITKAT BUNNY & COCCO

Ingredienti:

200ml crema al cocco, 50g zucchero a velo, 3 g cocco grattugiato, 3 albumi, 12 fragole, 6 KITKAT Mini Bunny.

Preparazione:

1. Mescolare la crema di cocco con 25g di zucchero a velo e il cocco grattugiato.

2. Sbattere gli albumi, aggiungendo 25g di zucchero a velo dopo 1 minuto.

3. Mescolare delicatamente i due insieme.

4. Tagliare le fragole ad anelli e attaccarle (premendole) contro i lati di 6 bicchierini.

5. Dividere la mousse di cocco tra i bicchierini, aggiungendo le fragole rimanenti. Raffreddare per almeno 2 ore.

6. Al momento di servire, mettete un KITKAT Mini Bunny in ogni bicchierino, guarnite con alcune fragole o piccoli fiori e servite.