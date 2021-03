Covid: l’Ema approva l’anticorpo bamlanivimab

Covid: parere positivo del Chmp dell’Agenzia europea del farmaco per l’anticorpo monoclonale bamlanivimab da solo e con etesevimab

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha emesso un parere scientifico positivo per bamlanivimab da solo e bamlanivimab somministrato insieme a etesevimab. Il parere suggerisce che bamlanivimab da solo e bamlanivimab somministrato insieme a etesevimab possono essere utilizzati per il trattamento del COVID-19 in pazienti di età pari o superiore a 12 anni che non richiedono ossigeno supplementare e che sono ad alto rischio di progredire verso forme gravi di COVID -19.

“La raccomandazione odierna del Chmp è un’altra importante pietra miliare nell’estendere l’accesso alle terapie a base di anticorpi per i pazienti con COVID-19 in tutto il mondo, fornendo un percorso che consenta a più paesi dell’UE l’uso di trattamenti potenzialmente salvavita per COVID-19. Inoltre, altri paesi fanno riferimento alle decisioni del Chmp per le proprie revisioni. Ci auguriamo che questo parere acceleri tali revisioni e autorizzazioni, in particolare nei paesi a reddito medio e basso, dove Lilly è pronta a fornire dosi a costi notevolmente ridotti o gratuitamente “, ha affermato David A. Ricks, presidente e CEO di Lilly. “Lilly è orgogliosa che centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo abbiano già ricevuto un trattamento con la nostra terapia con anticorpi e continueremo a mantenere il nostro impegno per aiutare i pazienti ad alto rischio che potrebbero trarne beneficio mentre il mondo lavora per combattere questa pandemia”.

Nella formazione del parere, l’EMA ha esaminato i risultati di Fase 2 e Fase 3 dello studio BLAZE-1 di Lilly. I risultati di BLAZE-1 hanno dimostrato che bamlanivimab da solo riduce la carica virale, i sintomi e anche i ricoveri per COVID-19 di circa il 70%, e che bamlanivimab ed etesevimab insieme hanno ridotto il rischio di ricoveri per COVID-19 e morte del 70% nei pazienti non ospedalizzati ad alto rischio con COVID-19 da lieve a moderato.

Informazioni su bamlanivimab

Bamlanivimab è un anticorpo monoclonale ricombinante, neutralizzante IgG1 (Mab) diretto contro la proteina spike della SARS-Cov-2. E’ progettato per bloccare la carica virale e l’ingresso nelle cellule umane, neutralizzando così il virus, potenzialmente prevenendo e trattando il COVID-19. Bamlanivimab è nato dalla collaborazione tra Lilly e AbCellera per creare terapie anticorpali per la prevenzione e il trattamento del COVID-19. I ricercatori della Lilly rapidamente hanno sviluppato l’anticorpo in meno di 3 mesi dalla sua scoperta da parte di AbCellera e dei ricercatori presso il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Vaccine Research Center. L’anticorpo è stato identificato da un campione di sangue di uno dei primi pazienti americani guariti da COVID-19.

Lilly ha completato con successo studio di fase 1 su pazienti ricoverati con COVID-19 (NCT04411628). E’ anche in corso in ambiente ambulatoriale uno studio di Fase 2/3 in persone a cui è stata recentemente diagnosticato il COVID-19 (BLAZE-1, NCT04427501). Lo studio di Fase 3 per la prevenzione del COVID-19 nei residenti e nel personale delle strutture di assistenza di lunga degenza (BLAZE-2, NCT04497987) è in corso. Inoltre, Bamlanivimab è stato testato nello studio ACTIV-2 condotto dall’NIH (National Institute of Health) in pazienti ambulatoriali affetti da COVID-19.

Informazioni su etesevimab

Etesevimab (LY-CoV016, noto anche come JS016) è un anticorpo monoclonale neutralizzante completamente umano ricombinante, che si lega specificamente al dominio di legame del recettore della proteina spike di superficie SARS-CoV-2 con alta affinità e può bloccare il legame del virus con l’ACE2 recettore della superficie della cellula ospite. Mutazioni puntiformi sono state introdotte nell’anticorpo IgG1 umano nativo per mitigare la funzione effettrice. Lilly ha ottenuto la licenza per etesevimab da Junshi Biosciences dopo che è stato sviluppato congiuntamente da Junshi Biosciences e Institute of Microbiology, Chinese Academy of Science (IMCAS). Junshi Biosciences guida lo sviluppo in Cina, mentre Lilly guida lo sviluppo nel resto del mondo.

Lilly ha completato con successo uno studio di Fase 1 (NCT04441931) su etesevimab in volontari statunitensi sani per valutare la sicurezza, la tollerabilità, la farmacocinetica e l’immunogenicità. È in corso uno studio di fase 2/3 su persone a cui è stato recentemente diagnosticato COVID-19 in ambito ambulatoriale (BLAZE-1, NCT04427501).Junshi Biosciences ha completato uno studio simile di Fase 1 su volontari sani in Cina e ha avviato studi di Fase 1b / 2 su pazienti COVID-19 a livello globale.

Lo Studio BLAZE-1

BLAZE-1 (NCT04427501) è uno studio di fase 2/3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, progettato per valutare l’efficacia e la sicurezza di bamlanivimab da solo o di bamlanivimab ed etesevimab insieme per il trattamento del COVID-19 sintomatico in regime ambulatoriale. Per essere eleggibili, i pazienti dovevano presentare sintomi lievi o moderati di COVID-19 e un test SARS-CoV-2 positivo sulla base di un campione raccolto non più di tre giorni prima dell’infusione del farmaco.

Nella porzione di Fase 2 di BLAZE-1, coorti di pazienti con COVID-19 da lieve a moderata di recente diagnosi, sono state randomizzate a una delle tre dosi di bamlanivimab (700 mg, 2800 mg e 7000 mg), bamlanivimab 2800 mg più etesevimab 2800 mg o placebo. I risultati delle coorti di Fase 2 di BLAZE-1 sono stati pubblicati nel New England Journal of Medicine e nel The Journal of the American Medical Association.

Nella porzione di Fase 3 di BLAZE-1, i bracci della terapia di combinazione hanno arruolato pazienti COVID-19 da lievi a moderati, di recente diagnosi, ad alto rischio di progressione a COVID-19 grave e / o ospedalizzazione, studiando bamlanivimab 2800 mg più etesevimab 2800 mg rispetto al placebo. L’endpoint primario per la parte di fase 3 dello studio BLAZE-1 era la percentuale di partecipanti che hanno subito ricoveri correlati a COVID o morte per qualsiasi causa entro il giorno 29. Gli endpoint secondari chiave erano il cambiamento dal basale al giorno 7 in SARS-CoV -2 carica virale, carica virale SARS-CoV2 costantemente alta il giorno 7, tempo per la risoluzione sostenuta dei sintomi e ospedalizzazione correlata a COVID, visita al pronto soccorso o morte per qualsiasi causa dal basale entro il giorno 29. Gli endpoint aggiuntivi includono il cambiamento dal basale della carica virale in altri momenti, miglioramento dei sintomi, risoluzione dei sintomi e sicurezza.

Lo studio è in corso con ulteriori bracci di trattamento. In tutti i bracci di trattamento, lo studio arruolerà fino a 3.300 partecipanti.