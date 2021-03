Terzo Settore: torna Social Innovation Jam

Torna Social Innovation Jam: le organizzazioni non profit si incontrano con i giovani under 35 per innovare il sociale. Domande fino all’8 aprile

Sono cinque le organizzazioni non profit che saranno selezionate per la terza edizione del bando ‘Social Innovation Jam’, promosso da Fondazione CR Firenze con Siamosolidali. Un percorso dove ciascuna realtà sarà affiancata da tre giovani under 35 per elaborare un progetto innovativo e creativo unico: il più meritevole sarà accompagnato nel lancio di una campagna di crowdfunding che al raggiungimento del 50% dell’obiettivo riceverà un raddoppio della cifra da parte di Fondazione CR Firenze (da un minimo di 7mila euro a un massimo di 10 mila euro). La call è partita e le domande possono essere presentate fino al 8 aprile.

“L’incontro tra mondo del non profit e giovani intende dar vita a una positiva contaminazione e sperimentazione nel Terzo Settore – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Tutte le realtà che operano nel sociale sono chiamate oggi a una crescita che sappia rispondere strategicamente ai cambiamenti imposti dalla pandemia, sfruttando al meglio le opportunità di innovazione”.

Il bando ha l’obiettivo da una parte di favorire l’adozione di modelli sociali innovativi in grado di offrire risposte a problematiche espresse dal Terzo Settore che vadano oltre i bisogni consueti dell’organizzazione. Dall’altra, quello di creare opportunità concrete per i giovani stessi. Possono candidarsi a partecipare al percorso di ‘Social Innovation Jam’ tutte le realtà socio-culturali non-profit registrate alla rete di Siamosolidali, comprese nel territorio di intervento di Fondazione CR Firenze, Firenze e Città Metropolitana, Provincia di Arezzo e Provincia di Grosseto.

Le organizzazioni selezionate seguiranno un percorso di accompagnamento personalizzato nell’analisi dei bisogni e nella definizione dell’idea progettuale grazie ad una rete di professionisti dedicati al progetto. A questa fase seguirà quella della co-progettazione che si concluderà con un pitch finale di presentazione dei risultati in cui verrà selezionato il miglior progetto, che potrà continuare il percorso di sviluppo della campagna di crowdfunging. Il percorso è realizzato in collaborazione con Impact Hub Firenze e Feel Crowd.

Nelle prossime settimane seguirà la call rivolta ai giovani. Per candidarsi o avere maggiori informazioni visitare il sito ufficiale.