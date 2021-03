Netflix lancia Risate lampo per smartphone

Vuoi vedere una cosa divertente? Su Netflix è arrivata la sezione Risate lampo pensata per dispositivi mobile

Vuoi vedere una cosa divertente? Su Netflix, questa semplice domanda apre una marea di possibilità tra serie e film esilaranti, oltre che speciali stand-up da morir dal ridere.

Ecco perché ha deciso di lanciare Risate lampo per dispositivi mobili. Risate lampo offre clip spassose a schermo intero dal nostro vasto catalogo comico che comprende film (Murder Mystery), serie (Big Mouth) e cabaret di comici come Kevin Hart e Ali Wong.

Puoi accedere al feed dal menu di navigazione in basso, cliccando sulla scheda Risate lampo. Le clip saranno riprodotte in successione una dopo l’altra. La risata è assicurata.

Se vuoi rivedere la scena di un classico o scoprire qualcosa di nuovo, Risate lampo ti permette di aggiungere la serie, il film o lo speciale stand-up alla tua lista, oppure di iniziare subito a guardarli. Puoi anche condividere le singole clip su Whatsapp, Instagram, Snapchat e Twitter e far divertire anche tutti i tuoi amici.

(E qui, purtroppo, dobbiamo ricordarvi che non tutte le clip sono adatte a tutti.)

Risate lampo è già disponibile per gli utenti di iPhone in alcuni paesi e presto inizieremo i test per Android. Non è uno scherzo.