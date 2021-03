Intestino irritabile e stitichezza: linaclotide efficace

Intestino irritabile con stitichezza predominante: linaclotide efficace anche sul dolore secondo i risultati di una nuova ricerca

Secondo i risultati di uno studio pubblicato sull’American Journal of Gastroenterology, i pazienti con sindrome dell’intestino irritabile con stitichezza predominante (IBD-C) trattati con una versione a rilascio ritardato di linaclotide hanno sperimentato miglioramenti nel dolore addominale.

William D. Chey, dell’Università del Michigan, e colleghi hanno scritto che linaclotide è attualmente utilizzato in una formula a rilascio immediato nell’IBS-C per migliorare il transito intestinale. Tuttavia, potrebbe anche avere un’applicazione per il dolore addominale.

“L’ipersensibilità tipica dell’IBS è probabilmente complessa e potrebbe essere presente in tutto il tratto gastrointestinale; tuttavia, la zona del colon sembra fondamentale per lo sviluppo e la persistenza del dolore addominale correlato all’IBS”, hanno scritto gli autori.

La formulazione a rilascio immediato (IR) di linaclotide 290 μg migliora il dolore addominale e la stitichezza (APC) nei pazienti con sindrome dell’intestino irritabile con costipazione. Le formulazioni a rilascio ritardato (DR) sono state sviluppate sulla premessa che il targeting dell’ileo (formulazione a rilascio ritardato 1 [DR1]) o della giunzione ileocecale e del cieco (MD-7246, precedentemente DR2), che potrebbe aiutare ad alleviare il dolore nel colon riducendo al minimo gli effetti secretori nell’intestino tenue.

I ricercatori hanno valutato la sicurezza, l’efficacia e la risposta alla dose delle due formulazioni a rilascio ritardato in uno studio di fase 2b che ha coinvolto 532 pazienti con IBS-C. I ricercatori hanno assegnato in modo casuale i pazienti al placebo o a una delle sette dosi giornaliere di linaclotide (DR1 30, 100, 300 g; MD-7246 30, 100 o 300 g; o 290 g a rilascio immediato) per 12 settimane.

Gli endpoint chiave di efficacia dello studio erano la variazione rispetto al basale del dolore addominale, la frequenza del movimento intestinale spontaneo completo e il tasso di risposta combinata di dolore addominale e costipazione di 6/12 settimane.

Complessivamente, 532 pazienti sono stati randomizzati; l’età media era di 45,1 anni e la maggior parte erano donne (83,3%) e bianchi (64,7%).

Tutti i gruppi linaclotide DR1 e MD-7246 hanno sperimentato maggiori miglioramenti nel dolore addominale rispetto al basale e rispetto al placebo durante il trattamento.

Linaclotide DR1 e IR hanno portato a miglioramenti numericamente maggiori rispetto al basale nella frequenza del movimento intestinale spontaneo completo e un tasso di risposta combinato più alto rispetto al placebo.

Tra i pazienti che hanno ricevuto DR1 e rilascio immediato, l’evento avverso più comune è stata la diarrea. La frequenza della diarrea è stata generalmente inferiore tra i pazienti che hanno ricevuto MD-7246 e placebo. I risultati dell’MD-7246 erano simili al placebo. La diarrea era l’evento avverso più comune con DR1 e IR; i tassi erano simili tra MD-7246 e placebo.

“L’MD-7246 ha mantenuto un miglioramento nel sollievo dal dolore addominale rispetto al placebo con scarso impatto sui sintomi intestinali e tassi molto bassi di diarrea associata al trattamento”, hanno scritto Chey e colleghi. “L’MD-7246 dovrebbe, quindi, essere esaminato come un’opzione per il trattamento del dolore addominale correlato all’IBS senza alterare le abitudini intestinali. Sulla base di queste osservazioni dovrebbero essere considerati ulteriori studi su MD-7246 sullo spettro dei sottotipi di IBS, inclusi quelli con predominanza di diarrea”.

Riferimenti

Chey W.D. et al., Randomized Trial of 2 Delayed-Release Formulations of Linaclotide in Patients With Irritable Bowel Syndrome With Constipation Am J Gastroenterol. 2021 Feb 1;116(2):354-361. doi: 10.14309/ajg.0000000000000967

