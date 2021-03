Tutta la dolce malinconia di Corei in “Vita mia”

è tornato! E’ disponibile in streaming e digital download(Trident Music/Polydor), il nuovo singolo del, come ama definirsi Corei.è un dialogo che l’artista fa con sé stesso, una sorta di riflessione sulle sue esperienze, le sue esigenze e ciò che ai suoi occhi possa avere senso, a prescindere che sia o meno importante. «“A me non cambia un cazzo pepsi o coca cola”, non sono scelte importanti, forse nessuna scelta è importante se non è fatta di cuore, se non parte da una spinta incontrollata e naturale. »

All’interno del brano vi è dapprima il dialogo con una donna, una presenza esistente solo a metà, che a poco a poco diventa semplicemente un pretesto per considerazioni più intime e personali. Corei cerca così di mettere ordine e organizzare i propri pensieri, non vuole lasciare frasi a metà, come recita un verso del brano.

Attraverso il suo progetto – Cloudy Club/Cloudy Boy – Corei vuole immortalare diversi scenari della vita quotidiana, annebbiata dall’incertezza che rende nuvoloso il mondo in cui viviamo. La dolce malinconia dei suoi testi porta con sé un’atmosfera cloudy, sfumata di ricordi e di emozioni.

Biografia

Corei fa Cloudy music, qualcosa che nasce dal rap più underground che si possa trovare e sfocia in un cantato sofferto, grattato ed etereo. Lo scenario è decadentista, un inno alle emozioni, un continuo urlo alla ricerca di sé stessi, una malinconia che si potrebbe definire dolce, pesante ma funzionale al raggiungimento di un benessere. Nel Cloudy Club la musica si intreccia con lʼarte, con le fotografie, con riprese di momenti di vita montate un poʼ random, con le grafiche impastate di nostalgia. Ogni cosa fa parte del tutto, costituisce un tassello fondamentale per capire la destinazione finale, un’autoanalisi scomposta e terribilmente aperta a cambiamenti di rotta.