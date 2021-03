Previsioni meteo 13 marzo: pausa asciutta sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 13 marzo 2021: il maltempo concede una tregua, da domani freddo e neve a quote collinari sull’Italia

Condizioni meteo invernali all’orizzonte sull’Italia dopo il cedimento del debole anticiclone che ci ha tenuto compagnia nella prima parte della settimana. Tra oggi e domani infatti un fronte freddo raggiungerà la nostra Penisola, determinando un calo delle temperature e nevicate fino a quote collinari. Nella giornata di oggi il clima risulterà ancora asciutto, mentre la giornata di domani sarà decisamente più instabile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS’inizio della prossima settimana si preannuncia all’insegna di una maggiore stabilità ma con temperature ancora piuttosto rigide soprattutto al mattino. Confermato inoltre il rischio neve sulle regioni adriatiche entro la prima metà della settimana.

Intanto per oggi, sabato 13 marzo 2021, al Nord Italia condizioni meteo stabili nel corso delle ore diurne, con nuvolosità irregolare al mattino, più compatta sulle regioni del nord-est. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi con deboli nevicate su Valle d’Aosta e Alpi Friulane. In serata graduale peggioramento con neve sui settori Alpini in calo fin verso i 1200-1400 metri.

Al Centro giornata all’insegna del tempo stabile, con ampi spazi di sereno al mattino e qualche addensamento tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio cieli sereni su tutti i settori. Nel corso delle ore notturne avremo nuvolosità in transito e deboli piogge confinate sui settori settentrionali della Toscana.

In Toscana nuvolosità irregolare in mattinata con tempo asciutto su tutta la regione, sole prevalente al pomeriggio. In serata e in nottata locali piogge interesseranno le aree settentrionali della regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino maltempo sui settori peninsulari con deboli piogge tra Campania, Basilicata e Puglia, sereno o poco nuvoloso su Calabria, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio parziale miglioramento sui settori settentrionali di Campania e Puglia, altrove condizioni meteo stazionarie. In serata prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo asciutto nella giornata con nuvolosità irregolare su gran parte della regione sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con molte nuvole. Peggiora nella notte con piogge specie sui settori Tirrenici.

Temperature minime in calo al Nord ed in aumento al Centro-Sud; massime generalmente stazionarie o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.