Previsioni meteo 11 marzo: torna il sole al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 11 marzo 2021: giornata soleggiata sulle regioni del Centro-Sud dopo l’ondata di maltempo, cieli più coperti al Nord

Torna il sereno sulle regioni del Centro e del Sud Italia colpite da inizio settimana da un’intensa ondata di maltempo. Le condizioni meteo infatti sono in evoluzione in queste ore e grazie al definitivo allontanamento della perturbazione avremo clima asciutto su quasi tutta la Penisola. Piogge sparse saranno possibili solo su Liguria di levante e alta Toscana.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del prossimo fine settimana le condizioni del tempo saranno all’insegna della variabilità, con precipitazioni sparse che saranno possibili soprattutto al Centro-Nord. A seguire i modelli mostrano l’arrivo di una perturbazione più intensa, che potrebbe raggiungere la nostra Penisola tra domenica e lunedì ma per la quale serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, giovedì 11 marzo 2021, al Nord Italia cieli velati o irregolarmente coperti al mattino, con deboli piogge sulla Liguria di levante. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità in graduale aumento. In serata sarà possibile qualche nevicata sulle Alpi occidentali dai 1900 metri. Peggiora nella notte, con quota neve in calo.

Nel corso delle ore diurne splenderà il sole sulle regioni centrali, ad eccezione di qualche precipitazione sulla Toscana settentrionale. In serata è previsto un transito di nuvolosità che potrà dare adito a locali pioviggini tra Umbria e Lazio, nel corso delle ore notturne.

In Toscana nuvolosità irregolare sui settori settentrionali con deboli precipitazioni associate al mattino e al pomeriggio; altrove ampi spazi di sereno. In serata nuvolosità in aumento su tutti i settori; possibili pioviggini sparse nel corso delle ore notturne.

Condizioni meteo pienamente stabili sulle regioni meridionali sia nel corso della mattinata che al pomeriggio, con tanto sole. Tra serata e nottata qualche velatura in transito da nord, in un contesto pienamente asciutto.

In Calabria giornata pienamente stabile: al mattino qualche addensamento sui settori pedemontani meridionali; al pomeriggio cieli pienamente soleggiati su tutta la regione. Nel corso delle ore notturne non sono attese variazioni di rilievo con tempo del tutto stabile.

Temperature in calo nei valori minimi al Centro-Sud, in aumento al Nord; massime stazionarie o in lieve calo sull’arco Alpino e sulle regioni dell’estremo Sud, in incremento altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.