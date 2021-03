Previsioni meteo 8 marzo: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 8 marzo 2021: intensa perturbazione porta piogge diffuse e rischio temporali sulle regioni del Centro e del Sud Italia

Dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo variabili, la settimana inizia all’insegna del maltempo, specie sulle regioni centro-meridionali come annunciato da giorni. Tutta colpa di una perturbazione che nella giornata di oggi e anche domani raggiungerà il versante tirrenico del Centro e si sposterà poi verso il meridione con il suo carico di pioggia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS entro la giornata di mercoledì la perturbazione si allontanerà definitivamente dall’Italia lasciando spazio a un breve ritorno del sole. La fase stabile infatti non durerà a lungo: già nel corso del prossimo weekend torneranno piogge a partire dalle regioni del Nord, in estensione al resto della Penisola nei giorni successivi.

Intanto per oggi, lunedì 8 marzo 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con molte nubi compatte al settentrione. Al pomeriggio non si verificheranno variazioni di rilievo con molte nubi e assenza prevalente di precipitazioni. In serata persistenza di tempo uggioso, con molte nubi, e qualche apertura sul Friuli. Residue nevicate sulle Alpi occidentali a quote montane.

Al Centro al mattino tempo instabile con precipitazioni diffuse e neve in Appennino. Ancora maltempo al pomeriggio con pioviggini diffuse su tutti i settori centrali. In serata instabilità persistente con precipitazioni sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico.

Al Sud e sulle Isole al mattino coperto su tutto il meridione, con locali pioviggini tra Basilicata, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio attese precipitazioni più consistenti sui settori peninsulari e sulla Sardegna, asciutto sulla Sicilia. In serata asciutto con molte nubi tra Sicilia e settori peninsulari, insiste il maltempo sulla Sardegna.

Temperature minime in aumento al Centro-Sud e massime in calo su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.