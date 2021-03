Previsioni meteo 5 marzo: arrivano le piogge

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 5 marzo 2021: inizia un fine settimana all’insegna del maltempo con piogge a partire dal Nord

L condizioni meteo stanno per cambiare drasticamente sull’Italia in questo primo fine settimana di Marzo. L’indebolimento dell’anticiclone, che ci tiene compagnia da ormai diversi giorni, determinerà infatti il ritorno dell’instabilità e del freddo. Dalla giornata di oggi nuvole e piogge interesseranno dapprima le regioni del Nord e le coste tirreniche, per estendersi poi nel corso del fine settimana a tutta la Penisola. Tornerà anche la neve: a quote basse sulle Alpi e a quote medio-alte sui rilievi appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS avremo condizioni di maltempo anche nei prossimi giorni. Anche la prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata da nuvole e piogge che insisteranno soprattutto al Sud. Tempo più stabile, invece, sulle regioni del Nord e del Centro Italia.

Intanto per oggi, venerdì 5 marzo 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali del nostro Paese con deboli piogge o pioviggini sulla Liguria e nevischio sulle Alpi orientali. Neve diffusa sulle Alpi nel corso del pomeriggio, altrove situazione invariata. Peggiora in serata con precipitazioni diffuse. Neve oltre i 1000-1400 metri di quota.

Precipitazioni in arrivo anche sulle regioni tirreniche del Centro Italia, nubi irregolari in transito su Toscana e Lazio con deboli piogge o pioviggini sia al mattino che durante le ore pomeridiane e notturne. Sulle altre regioni invece tempo ancora stabile con nuvolosità in aumento al pomeriggio e serata.

In Toscana tempo instabile nella giornata con deboli piogge diffuse su tutti i settori sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; migliora in serata sulla costa, mentre nella notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su tutto il territorio.

Tempo instabile sulle regioni meridionali insulari con piogge sparse specialmente al pomeriggio. Nubi irregolari invece sulle altre regioni meridionali con tempo in prevalenza stabile eccetto deboli piogge sulla Campania dalla serata.

In Calabria tempo asciutto al mattino con nubi sparse su gran parte della regione, nuvolosità in aumento al pomeriggio; locali piogge nella serata interesseranno la costa tirrenica meridionale, mentre altrove il tempo sarà stabile.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi, massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.