Previsioni meteo 24 febbraio: anticiclone protagonista

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021: anticiclone in azione sull’Italia, sole da Nord a Sud e temperature primaverili

Siamo nel vivo di una fase meteo stabile, con temperature decisamente miti e sole su tutta l’Italia. Continua infatti il predominio dell’alta pressione di matrice sub-tropicale che da ormai diversi giorni sta proteggendo la Penisola dalle perturbazioni. Nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo, con cieli sereni e temperature minime e massime in ulteriore rialzo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il tempo rimarrà stabile e soleggiato anche per gran parte del prossimo weekend. Tra domenica e lunedì invece correnti più fresche e instabili potrebbero portare un po’ di pioggia dapprima sulle regioni settentrionali e poi, all’inizio di marzo, anche su quelle centrali.

Intanto per oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, al Nord Italia al mattino possibili nebbie e nubi basse tra bassa Lombardia e delta del Po, altrove sereno. Nel corso del pomeriggio e in serata non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno.

Al Centro locali foschie al mattino su zone interne della Toscana e Umbria, altrove cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio aumento della nuvolosità su settori costieri di Toscana e basso Lazio. In serata condizioni meteo stazionarie con nubi basse sui versanti Tirrenici.

In Toscana in particolare giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio salvo possibili innocui addensamenti sparsi; cieli sereni anche in serata su tutti i settori.

Giornata pienamente stabile al meridione, con locali addensamenti tra settori peninsulari e Sardegna. Al pomeriggio addensamenti sulle zone costiere di Campania e Calabria. In serata non si attendono variazioni con tempo asciutto e assenza prevalente di nuvolosità.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio salvo possibili innocui addensamenti sparsi; cieli in prevalenza sereni in serata su tutti i settori.

Temperature generalmente in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.