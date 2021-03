Jennifer Lopez e Alex Rodriguez annullano le nozze

Gossip: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si lasciano due anni dopo aver annunciato ufficialmente il fidanzamento. Le nozze sono annullate

Amore finito tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. Dopo quasi 4 anni di relazione, due di fidanzamento ufficiale e le nozze in vista, la coppia ha deciso di separarsi. L’ultima foto sui social tra la star e l’ex giocatore dei New York Yankees risale allo scorso 28 febbraio, quando i due erano nella Repubblica Dominicana.

A rivelare la notizia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato il New York Post. A quanto pare i diretti interessati avrebbero rimandato le nozze per ben due volte. Una, a causa della pandemia: “Aspettiamo, non c’è fretta. Accadrà quando sarà il momento giusto”, aveva detto nei mesi scorsi Jennifer Lopez sul rinvio della cerimonia. Al momento dai ‘J-Rod’, così è stata ribattezzata la coppia, non sono arrivate note ufficiali sulla rottura.

Ma diversi rumors sostengono che la relazione sia ‘saltata’ per l’attenzione di Rodriguez nei confronti di una giovane star dei reality.