Tachicardia ortostatica e Covid: un aiuto da ivabradina

Nonostante il COVID-19 rappresenti solo una “battaglia” di un mese per le persone senza comorbilità preesistenti, la malattia si presenta con una serie diversa di condizioni che possono colpire questi pazienti anche dopo il COVID. Queste sono note come “long-haulers”, che sono gli effetti duraturi sul cuore da parte del COVID che i ricercatori stanno ancora cercando di comprendere appieno. Una di queste condizioni è la sindrome della tachicardia ortostatica posturale (POTS). Di recente è uscito uno studio sul “Journal fo the American College of Cardiology” che ha valutato gli effetti di ivabradina sui pazienti con POTS.

Attualmente sono ancora in corso ricerche per quanto riguarda il legame tra COVID e POTS. Tuttavia, questo numero crescente di casi e la scarsa familiarità degli effetti duraturi del COVID fa intuire che per i ricercatori vi sia ancora molto da capire.

Caratteristica della sindrome: il rapido aumento della frequenza cardiaca

La POTS influisce sulla frequenza cardiaca e sulla pressione arteriosa, che rientrano nelle funzioni del sistema nervoso autonomo. La caratteristica più notevole di questa condizione è il rapido aumento della frequenza cardiaca dei pazienti quando cercano di svolgere compiti semplici come alzarsi da una posizione seduta o reclinabile, e anche quando salgono le scale.

Alcuni pazienti riferiscono perfino di percepire tachicardia come se stessero correndo una maratona solo nell’alzarsi dal bagno. Altre fonti fanno notare inoltre che avere condizioni preesistenti come ipertensione, diabete, asma e qualsiasi altra malattia autoimmune può aumentare il rischio di “long-haulers” come POTS dopo aver contratto il COVID.

Valutate la qualità della vita e i livelli di noradrenalina

Recentemente, un gruppo di ricercatori della University of California San Diego School of Medicine guidato da Pam R. Taub, ha studiato l’effetto dell’ivabradina (inibitore selettiva della corrente pacemaker specifica If che controlla la depolarizzazione spontanea del nodo del seno e regola la frequenza cardiaca) sui pazienti con POTS. Questo farmaco funziona gestendo l’attività elettrica del cuore per abbassare la frequenza cardiaca del paziente.

Gli autori hanno misurato fattori come la frequenza cardiaca, la qualità della vita e i livelli di noradrenalina nel plasma, che è un ormone dello stress e un neurotrasmettitore. Nel plasma sanguigno, la noradrenalina è solitamente osservata come indice dell’attività del sistema nervoso simpatico.

Lo studio, condotto dal 2018 al 2020, mostra che per i 22 individui si è registrato un netto calo della frequenza cardiaca, un miglioramento della qualità della vita per il mese successivo all’assunzione di ivabradina. Inoltre, il farmaco non mostra alcun impatto negativo sulla pressione arteriosa dei pazienti e non ci sono stati effetti collaterali osservati.

«La sindrome da tachicardia ortostatica posturale (POTS) è un disturbo complesso e sfaccettato che compromette lo stato funzionale e la qualità della vita. Gli attuali trattamenti farmacologici sono limitati» spiegano Taub e colleghi.

In particolare, riferiscono gl autori, questa ricerca ha studiato l’effetto dell’ivabradina su frequenza cardiaca, qualità della vita (QOL) e i livelli di noradrenalina plasmatica (NE) in pazienti con POTS iperadrenergici definiti da livelli plasmatici di NE >600 pg/ml e test anomalo della tabella di inclinazione.

«In totale» riportano Taub e colleghi «22 pazienti con POTS iperadrenergici come sottotipo predominante hanno completato uno studio crossover randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, con ivabradina».

Studio cross-over con risultati positivi in tutti i parametri valutati

«I pazienti sono stati randomizzati a iniziare il trattamento con ivabradina o placebo per 1 mese, e poi sono stati incrociati con l’altro trattamento per 1 mese. La frequenza cardiaca, il QOL e i livelli di NE plasma sono stati misurati al basale e alla fine di ogni mese di trattamento» precisano.

L’età media dei pazienti era di 33,9 +/- 11,7 anni, il 95,5% erano donne (n = 21) e l’86,4% era caucasico (n = 23). C’è stata una significativa riduzione della frequenza cardiaca tra placebo e ivabradina (p < 0,001).

I pazienti, specificano i ricercatori hanno riportato miglioramenti significativi nella QOL con alla RAND 36-Item Health Survey 1.0 per il funzionamento fisico (p = 0,008) e il funzionamento sociale (p = 0,021).

C’è stata una forte tendenza alla riduzione dei livelli di NE in stazione eretta con ivabradina (p = 0,056). I pazienti non hanno avuto effetti collaterali significativi, come bradicardia o ipotensione, con ivabradina.

«L’ivabradina» concludono gli autori «è sicura ed efficace nel migliorare significativamente la frequenza cardiaca e il QOL nei pazienti con POT iperadrenergici come sottotipo predominante.

Gli autori fanno infine che questo studio è il primo a osservare gli effetti dell’ivabradina sui pazienti con POTS e molto altro deve essere studiato prima che l’ivabradina possa essere confermata come opzione di trattamento. Tuttavia, questo possibile nuovo trattamento dà speranza ai pazienti con problemi cardiaci e ai pazienti post-COVID che stanno sperimentando POTS.

