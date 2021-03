Achille Lauro in una bara di vetro per il nuovo album

Achille Lauro sceglie di farsi fotografare dentro una bara di vetro circondata dai fiori per lanciare la tracklist del suo nuovo album

Achille Lauro fotografato dentro una bara di vetro. Il rapper chiude il cerchio artistico iniziato con il Festival di Sanremo 2019 e “muore” per risorgere con nuovi progetti. È questo il senso di “Lauro”, il suo ultimo disco in uscita il 16 aprile. Così l’ha definito lo stesso artista che, nell’annunciare la tracklist del lavoro, si presenta in una bara di vetro circondato da fiori. Tredici, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i brani tra cui troviamo anche i singoli “Solo noi” e “Marilù”, presentato in anteprima nell’ultima puntata di Domenica In.