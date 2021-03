Previsioni meteo 10 marzo: piogge al Sud Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 10 marzo 2021: la perturbazione si sposta verso le regioni meridionali, progressivo miglioramento al Centro

La prima ondata di maltempo del mese di marzo ha le ore contate. Sul Centro Italia, colpito nella giornata di ieri da forti piogge, le condizioni meteo sono infatti in evoluzione con il sole che tornerà progressivamente a fare capolino. Lo spostamento della perturbazione verso il meridione determinerà invece piogge diffuse sulle aree del Sud Italia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel fine settimana le condizioni del tempo risulteranno piuttosto variabili, con precipitazioni sparse che saranno possibili soprattutto al Centro-Nord. A seguire i modelli mostrano l’arrivo di una perturbazione più intensa, che potrebbe raggiungere la nostra Penisola tra domenica e lunedì.

Intanto per oggi, mercoledì 10 marzo 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile sulle regioni del nord Italia con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Situazione invariata nel corso del pomeriggio con nubi in aumento sul settore occidentale dell’arco alpino ma senza fenomeni associati. Solo in serata o nottata possibile deboli nevicate sulla Valle d’Aosta oltre i 1300 metri di quota.

Migliora il tempo sulle regioni centrali dell’Italia con precipitazioni assenti o residue al primo mattino in Abruzzo, nevose fino a quote basse. Sole prevalente sulle regioni tirreniche, nubi irregolari su quelle adriatiche. Entro la serata cieli prevalentemente sereni ovunque.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sulla costa e sulle zone interne nel corso della giornata; asciutto anche nelle ore serali con cieli sereni su tutti i settori

Condizioni meteo perturbate specie sui settori peninsulari e Sicilia con piogge e nevicate in montagna. Fenomeni più intensi tra Calabria, Sicilia, Molise, Puglia e Basilicata al mattino. Verso un miglioramento delle condizioni meteo in serata o nottata.

In Calabria tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutta la regione al mattino e al pomeriggio, neve sulla Sila oltre 1400 metri. Nessun miglioramento atteso per le ore serali.

Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.