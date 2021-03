Anna Tatangelo parla della presunta storia con Livio Cori

Gossip: secondo i rumors Livio Cori e Anna Tatangelo sarebbero fidanzati. La cantante sui social infastidita dalle voci che circolano in Rete

Anna Tatangelo infuriata per le voci di una storia con Livio Cori, rapper che le avrebbe presentato lo stesso ex Gigi D’Alessio. È questa l’ultima bomba lanciata dal gossip, che sta spopolando in questi giorni sui social. Ora, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), a commentare la notizia è la stessa Anna, stufa del chiacchiericcio che si è creato.

Anna contro tutti

“Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere le cose, ho deciso di parlare io”, scrive l’artista su Instagram che mette i puntini sulle i.

“Partendo dal presupposto che io e Gigi non stiamo insieme da più di un anno e, come lui ha il diritto di rifarsi una vita, ne ho diritto anche io – si legge ancora nel post – ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente ai giornalisti) du dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata. Quando e se mi andrà di farlo lo farò io“.

La verità su Livio

Sull’altro protagonista della presunta storia, Livio, Anna Tatangelo vuole precisare che “lo conosco da anni, abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite dei miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca∗∗∗∗ inventate di sana pianta – Gigi ha presentato Livio ecc…- risparmiatevele”.