I Mylane debuttano con il singolo “Save myself”

“Save myself” è il singolo d’esordio dei Mylane: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali, online anche il videoclip

I Mylane rilasciano il loro primo singolo Save Yourself. Il brano è stato co-prodotto registrato, mixato e masterizzato da Gianluca Guidetti presso l’Accademia Del Suono.

Pietro, cantante della band, dichiara: “Questa canzone racconta di una visione distorta nella vita: ti alzi che stai già combattendo contro te stesso, perché non ti va bene il mondo che ti hanno costruito attorno e non ti va bene come ti hanno sempre detto di comportarti. Guardandoti allo specchio vedi la parte più inconscia e nascosta di te, che sa esattamente quello che devi fare: salva te stesso e fregatene degli altri.”

I Mylane sono un gruppo alternative metal italiano formatosi nel 2019 e composto da Andrea Curti alla chitarra, Fulvio Santarpia alla batteria, Pietro Canette alla voce e Luca Maddonini al basso.

Il loro stile è caratterizzato dal sapiente susseguirsi di suoni di chitarra dinamici e riff potenti alla Breaking Benjamin i quali vanno a valorizzare una voce pulita e avvolgente che ricorda quella di Matt Walst, cantante dei Three Days Grace, coadiuvata da parti elettroniche e orchestrali alla RED.

Il video è stato girato da Mario Luca Gallo e Mattia Caccia, editato e montato da Twoem Films e Fulvio Santarpia.

Per maggiori informazioni sui Mylane: https://linktr.ee/mylane