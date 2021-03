Riccardo Canzanella in libreria con “Nyaton e la chiave del tempo”

Riccardo Canzanella pubblica il fantasy “Nyaton e la chiave del tempo – Parte I”: un’incredibile avventura tra amicizia, amore, magia e viaggi nel tempo

«Tutti noi siamo cresciuti con l’idea che dopo la morte si finisca in Paradiso o all’Inferno e che sia Dio, con tutta la sua saggezza, a stabilire, in base a come hai vissuto, quale strada dovrai intraprendere. Ma se non fosse così? E se la vita sulla terra non fosse altro che un banco di prova, per prepararci a quello che dovremmo affrontare una volta arrivati nell’aldilà?».

“Nyaton e la chiave del tempo” di Riccardo Canzanella è il primo volume di una serie fantasy avvincente, che racconta di un’incredibile avventura tra amicizia, amore, esseri soprannaturali, magia e viaggi nel tempo. Ambientato a cavallo tra il mondo reale e i regni dell’aldilà, il romanzo narra la storia di Carter Anderson, un ragazzo che si risveglia da un coma durato quasi quattro anni e che si ritrova a combattere con una parte di sé di cui non aveva mai avuto coscienza – «Qualche giorno fa mi hanno chiesto se quell’esperienza mi avesse cambiato. Non sono più me stesso. Mi sento diverso, anzi, sono diverso e avverto qualcosa che non so descrivere, che fa paura». Carter comincia a sviluppare dei poteri sovrumani e oscuri, e perde spesso la cognizione del tempo rimanendo incastrato in momenti di blackout in cui non controlla i propri comportamenti e in cui si ritrova catapultato in visioni inquietanti, che hanno a che fare con una foresta buia avvolta nella nebbia e con un essere misterioso. Riccardo Canzanella ci trasporta in diverse fasi della vita del protagonista: da qualche mese prima dell’incidente che lo ha ridotto in coma, ai momenti successivi al suo risveglio, fino alla parentesi surreale vissuta durante il lungo periodo di incoscienza. Viaggiando tra passato, presente e un leggendario altrove spazio-temporale, l’autore ci permette di scoprire insieme a Carter le tremende verità sul suo ruolo nell’eterna battaglia tra bene e male, tra le schiere degli Angeli e quelle dei Demoni. Il giovane protagonista deve fare i conti con una realtà pericolosa e insidiosa, in cui è sempre più difficile schierarsi dalla parte del bene a causa di tutte le tentazioni che si presentano; solo grazie alla forza dell’amicizia, di quella conosciuta sulla terra e di quella sperimentata nell’aldilà, e dell’amore per la sua anima gemella Sara, egli riesce a mantenere in equilibrio la luce e l’oscurità che dimorano dentro di lui. “Nyaton e la chiave del tempo” è un romanzo fantasy ma è anche una storia di formazione: mentre combatte per la pace tra i regni, dopo essere stato addestrato a gestire i suoi enormi poteri, Carter impara il grande valore della speranza; con coraggio supera le sue paure e riesce finalmente ad accettare il dolore e il cambiamento.

SINOSSI DELL’OPERA

Carter, un ragazzo emarginato dalla società, dopo diversi anni si sveglia dal coma. Il suo viaggio nell’aldilà ha inizio quando scopre che in lui risiede lo spirito di un potentissimo demone. Fuggirà insieme a un soldato dell’esercito Angelico, che farà di tutto per impedire che il suo potere cada nelle mani del Diavolo. Sulle loro tracce ci saranno terribili creature, e forze oscure senza scrupoli. I sette Arcangeli, guidati da Gabriele, oltre ad assicurare la pace tra tutti i regni, dovranno difendere la chiave del tempo da nuove minacce.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE

Riccardo Canzanella è nato a Napoli nel 1984 e vive a Roma. Appassionato di letteratura e cinema, ha girato diversi corti e mediometraggi. Ha tanti sogni nel cassetto, ma quello che insegue da diversi anni è cercare di incantare le persone attraverso i suoi romanzi. Pubblica in self-publishing nel 2020 il fantasy “Nyaton e la chiave del tempo”.

Autore: Riccardo Canzanella

Titolo: Nyaton e la del tempo – Parte 1

Genere: Urban Fantasy

Pagine: 224

Prezzo: 15,99 €

Contatti

https://www.instagram.com/riccardo_canzanella/

https://www.mondadoristore.it/Nyaton-e-la-chiave-del-tempo-Riccardo-Canzanella/

https://www.ibs.it/nyaton-chiave-del-tempo-libro-riccardo-canzanella/e/9788833779430