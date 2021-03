Previsioni meteo 7 marzo: instabilità sulle regioni centrali

Le previsioni meteo di oggi, domenica 7 marzo 2021: rischio di piogge al Centro Italia, poi la perturbazione si sposterà verso il Sud

Si avvia alla conclusione un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo instabili sull’Italia, seppur a macchia di leopardo. Anche la giornata di oggi avrà caratteristiche simili a quelle appena trascorse nel weekend, con rischio di precipitazioni localizzato sulle regioni del Centro e di Nord-Ovest.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la nuova settimana inizierà con piogge diffuse su tutto il Centro Italia, sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico, mentre al Nord e al Sud il tempo sarà stabile. Tra martedì e mercoledì il maltempo si sposterà invece sulle regioni meridionali, mentre sul resto della Penisola il clima sarà asciutto. Regna l’incertezza, vista la distanza temporale, sull’evoluzione per il prossimo weekend che potrebbe avere ancora caratteristiche instabili.

Intanto per oggi, domenica 7 marzo 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con molte nubi compatte al settentrione. Al pomeriggio non si verificheranno variazioni di rilievo con molte nubi e assenza prevalente di precipitazioni. In serata persistenza di tempo uggioso, con molte nubi, e qualche apertura sul Friuli. Residue nevicate sulle Alpi occidentali a quote montane.

Al Centro al mattino tempo instabile con precipitazioni diffuse e neve in Appennino. Ancora maltempo al pomeriggio con pioviggini diffuse su tutti i settori centrali. In serata instabilità persistente con precipitazioni sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico.

In Toscana in particolare molte nubi compatte nelle ore mattutine su tutto il territorio, locali piogge sui settori meridionali e centrali. In serata e in nottata le piogge interesseranno tutta la regione e saranno localmente abbondanti.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali pioviggini tra Basilicata, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio attese precipitazioni più consistenti sui settori peninsulari e sulla Sardegna, asciutto sulla Sicilia. In serata asciutto con molte nubi tra Sicilia e settori peninsulari, insiste il maltempo sulla Sardegna.

Temperature minime stazionarie o in aumento e massime in calo su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.