Sondaggi politici: male il Pd, voti verso il M5s

Sondaggi politici: il Pd perde quasi un punto percentuale in una settimana e a beneficiare del crollo dei Dem è il Movimento 5 stelle (+0,9%)

La Lega resta il primo partito, segue il Pd che perde ancora consensi mentre spicca il balzo in avanti del Movimento 5 stelle. Una crescita, quella dei pentastellati, registrata proprio in concomitanza con il crollo del Pd del dimissionario segretario Nicola Zingaretti. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire (www.dire.it), effettuato con interviste il 5 marzo 2021 su un campione di mille casi.

La Lega si attesta al 23,7% (+0,1%) mentre il Pd scende al 18,3%, perdendo lo 0,7. Ferma al 17,6% Fdi, il Movimento 5 stelle invece risale al 14,1%, guadagnando lo 0,9% rispetto alla settimana scorsa. Forza Italia e’ al 10,5% (-0,1%), Azione al 3,6% (+0,2%), Sinistra al 3% (-0,2%), Italia Viva 2,6% (-0,1), +Europa 2,2% (+0,1%), Verdi 1,5% (-0,1).

Chi dovrebbe essere il leader di una eventuale coalizione di centrosinistra e M5s? Giuseppe Conte riscuote il 34% delle preferenze. E’ quanto emerge da Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 5 marzo 2021 su un campione di mille casi. Seguono Stefano Bonaccini al 19%, Nicola Zingaretti al 14%, Carlo Calenda al 13%, Roberto Speranza al 6%, Luigi Di Maio al 6%, Matteo Renzi al 5%.

Nel “Borsino” dei leader Mario Draghi stacca tutti al 61,4% (+0,6%). Sul podio Giorgia Meloni al 39,9% (+0,1%) e Giuseppe Conte al 35% (+0,1%). Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 5 marzo 2021 su un campione di mille casi.

Consenso in crescita anche per Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, rispettivamente al 33,2% (+0,2%) e al 27,3% (+0,3%). Tra i leader del centrosinistra l’unico ad aumentare il gradimento e’ Carlo Calenda che si attesta al 18%, grazie a un incremento dello 0,5%. Perdono Roberto Speranza che scende al 24,5% (-0,3%), Nicola Zingaretti al 22,6% (-0,2%), Emma Bonino al 21,6% (-0,1%) e Matteo Renzi all’11,1% (-0,3%).

La fiducia al governo Draghi cresce dello 0,6% in una settimana e raggiunge il 58,2%. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 5 marzo 2021 su un campione di mille casi. Non ha fiducia il 28,7% degli intervistati, mentre il 13,1% non sa.