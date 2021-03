Princess Maison 3 è disponibile nelle fumetterie

BAO Publishing porta in Italia Princess Maison 3: nel terzo capitolo del manga, Sachi Numagoe ha capito come trovare, finalmente, la casa perfetta a Tokyo

Sachi cerca casa a Tokio. Lei e il suo desiderio di trovare il posto perfetto sono al centro della narrazione di Princess Maison, il manga in sei volumi arrivato in Italia grazie alla Linea Aiken di BAO Publishing. Dopo i primi due volumi, la casa editriceha portato in Italia Princess Maison 3.

La saga Princess Maison

Trovare l’appartamento dei sogni per la giovane protagonista Sachi rappresenta indipendenza, felicità e emancipazione da tutti quei condizionamente che una società come quella giapponese impone alle ragazze sulla soglia dei trent’anni.

Princess Maison 3

Nel terzo volume della serie, Sachi Numagoe ha capito come trovare, finalmente, la casa perfetta a Tokyo. Forse la salita inizia proprio ora, fra la richiesta di un mutuo e la riorganizzazione della propria vita. Nel frattempo la sua determinazione è d’esempio per altre giovani donne che ha conosciuto, che iniziano a domandarsi quale ambizione può davvero renderle felici al di là del matrimonio o di altri stereotipi e convenzioni sociali.

I personaggi di Princess Maison 3

La mangaka Aoi Ikebe dà voce a una ragazza fuori dagli schemi. L’autrice con maestria e delicatezza tratteggia la psicologia di un cast alle prese con la quotidianità della vita. I suoi personaggi si raccontano poco alla volta ma sempre in modo sincero, regalando la sensazione di diventare prima conoscenti e poi amici.

Questa saga, già amatissima e diventata una serie TV in Giappone come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), conta in tutto sei volumi.