Previsioni meteo 6 marzo: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 6 marzo 2021: fine settimana instabile per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge su tutto il versante tirrenico

Weekend dai tratti invernali sull’Italia, dove in queste ore si registrano condizioni meteo all’insegna del maltempo. Il cedimento dell’anticiclone, dopo oltre due settimane di sole e clima mite, ha lasciato spazio all’arrivo di un nucleo instabile accompagnato da aria più fredda. Nella giornata di oggi dunque le temperature caleranno su tutta l’Italia e non mancheranno piogge al Nord-Ovest e sulle regioni del versante tirrenico.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS lunedì un nuovo nucleo instabile porterà piogge diffuse su tutto il Centro Italia mentre al Nord e al Sud il clima risulterà più asciutto. Tra martedì e mercoledì la perturbazione scivolerà verso le regioni meridionali, mentre a seguire si intravede il ritorno della stabilità.

Intanto per oggi, sabato 6 marzo 2021, al Nord Italia maltempo al mattino con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi; qualche spazio di sereno tra Trentino e Friuli. Parziale miglioramento al pomeriggio al nord-est, con precipitazioni insistenti su Liguria e Piemonte. In serata cieli irregolarmente o poco nuvolosi, con residue nevicate sulle Alpi occidentali. Neve fino a quote collinari.

Al Centro tempo in peggioramento nel corso della giornata: al mattino irregolarmente nuvoloso con deboli precipitazioni su Marche e Abruzzo. Instabilità nel corso del pomeriggio con temporali anche intensi tra Toscana, Lazio e Abruzzo, asciutto altrove. In serata migliora, con residue precipitazioni sulle regioni Tirreniche. Neve dai 1400 metri.

In Toscana tempo asciutto al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su gran parte della regione, peggiora al pomeriggio con temporali anche intensi sulle zone interne. Deciso miglioramento atteso in serata.

Al Sud e sulle Isole stabile al mattino, con velature in transito sulla Sardegna, dove saranno possibili locali piogge. Instabilità pomeridiana su Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria, più asciutto tra Sicilia e Puglia. Migliora nelle ore notturne, con residue precipitazioni su Sardegna e Campania; sereno o poco nuvoloso altrove.

In Calabria tempo generalmente stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutti i settori; qualche rovescio pomeridiano specialmente sui settori interni della Sila e sull’alta Calabria. Deciso miglioramento in serata.

Temperature minime in incremento al Centro-Sud, in diminuzione al Nord. Massime in calo al Centro-Nord, in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.