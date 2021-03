Previsioni meteo 1 marzo: prosegue la fase di stabilità

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 1 marzo 2021: l’anticiclone protegge ancora l’Italia dalle perturbazioni, bel tempo per gran parte della settimana

Il mese di febbraio, caratterizzato da condizioni meteo primaverili soprattutto nella parte finale, si è chiuso con un calo delle temperature ma tempo stabile da Nord a Sud. Oggi inizia ufficialmente la stagione primaverile, almeno dal punto di vista meteorologico, con l’assetto barico che non mostrerà al momento sostanziali variazioni. Il vasto anticiclone che abbraccia gran parte dell’Europa da ormai diversi giorni anche oggi garantirà condizioni di stabilità, con temperature gradevoli nelle ore centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il tempo rimarrà stabile e soleggiato per gran parte della settimana. Tra domani e mercoledì soltanto la Sicilia potrà essere interessata da un rapido passaggio instabile mentre sul resto della Penisola avremo clima asciutto. Lo scenario potrebbe cambiare decisamente nel corso del prossimo weekend, con il cedimento dell’anticiclone e l’arrivo di correnti fredde e instabili.

Intanto per oggi, lunedì 1 marzo 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

Al Centro al mattino locali e innocui addensamenti sul basso Lazio, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto ma con nubi sparse su Puglia, Sicilia e Sardegna, localmente anche compatte. Al pomeriggio ancora molte nuvole sulle Isole Maggiori ma sempre con tempo stabile, sole prevalente altrove. In serata non sono attese variazioni con schiarite alternate a nubi irregolari specie su Sardegna e Sicilia ma senza fenomeni associati.

Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.