Previsioni meteo 26 febbraio: weekend con il sole

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 26 febbraio 2021: fine settimana con tempo stabile e temperature gradevoli su tutte le regioni italiane grazie all’anticiclone

La fine di febbraio si avvicina e sull’Italia continuano a registrarsi condizioni meteo anomale, con picchi fino a +24° C in alcune aree del meridione. Temperature ben oltre le medie stagionali anche sul resto dell’Italia da alcuni giorni, grazie all’anticiclone che condiziona lo scenario meteo. Nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo, con qualche innocua nuvola in più sulle coste tirreniche ma sempre senza precipitazioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per tutto il weekend il clima rimarrà asciutto da Nord a Sud. Anche l’inizio di marzo, dunque, sarà caratterizzato da una fase mite e stabile anche se le temperature subiranno una graduale flessione.

Intanto per oggi, venerdì 26 febbraio 2021, al Nord Italia ennesima giornata stabile al nord Italia con qualche nube irregolare presente al mattino sulla Pianura Padana orientale e sulla Liguria, cieli sereni altrove. Al pomeriggio ed in serata ampi spazi di sereno su tutte le regioni e condizioni meteo di elevata stabilità.

Cieli sereni anche al Centro Italia fin dal mattino eccetto qualche nube bassa lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Nelle ore pomeridiane e notturne contesto generalmente stabile con precipitazioni assenti e cieli sereni o irregolarmente nuvolosi.

In Toscana nubi irregolari nel corso della giornata lungo le coste, ampi spazi di sereno sui restanti settori nelle ore diurne; cieli irregolarmente nuvolosi nelle ore serali su tutto il territorio.

Condizioni meteo stabili al Sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo la presenza di nubi basse irregolari lungo le coste tirreniche peninsulari e sulle isole maggiori, tuttavia senza precipitazioni associate.

In Calabria tempo in prevalenza stabile nella giornata con ampi spazi di sereno alternati a addensamenti sparsi su gran parte della regione; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Le temperature non subiranno variazioni significative.

