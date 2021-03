Neuropatia diabetica: ancora dubbi su vitamine del gruppo B

Dolore da neuropatia diabetica: restano ancora dubbi sull’efficacia delle vitamine del gruppo B secondo una revisione sistematica della letteratura

Le vitamine del gruppo B potrebbero essere considerate una terapia plausibile per la neuropatia diabetica, ma la loro efficacia complessiva rimane incerta e richiede ulteriori studi. È quanto evidenzia una revisione sistematica della letteratura pubblicata sul Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.

La neuropatia è un grave onere sanitario globale che affligge milioni di persone in paesi sviluppati e non, con il diabete come unica causa più comune.

Nonostante decenni di ricerca, la neuropatia diabetica rimane un problema clinico persistente che è notoriamente difficile da trattare in molti pazienti. Nonostante la disponibilità di numerose opzioni di trattamento per le neuropatie diabetiche, molti trattamenti o non sono efficaci per casi particolari o perdono la loro efficacia col tempo.

Inoltre, molte terapie non sono ben tollerate e spesso hanno effetti collaterali gravosi che limitano la loro utilità clinica. Pertanto, sono necessarie più opzioni di trattamento per i pazienti diabetici affetti da neuropatie intrattabili o difficili da trattare.

Una classe di agenti che è stata a lungo utilizzata come aggiunta ma rimane controversa per il trattamento del dolore e della neuropatia, anche nei pazienti diabetici, è la classe delle vitamine del gruppo B. Tuttavia, a causa di incongruenze nei modelli sia umani che preclinici, rimane scetticismo sull’efficacia della terapia con vitamina B come terapia primaria o opzione di trattamento aggiuntivo per la gestione del dolore e della neuropatia nei pazienti diabetici.

Sebbene siano state pubblicate una serie di revisioni sistematiche e meta-analisi su questo argomento, o sono obsolete o concentrate solo sulla terapia con cobalamina.

L’obiettivo di questa revisione era di riassumere il corpo attuale di prove nella letteratura inglese per tutte le frazioni di vitamina B come terapia utile per la neuropatia nei pazienti diabetici.

Le vitamine del gruppo B sono nutrienti idrosolubili essenziali che servono come importanti cofattori per numerose vie metaboliche cellulari. Un adeguato apporto di vitamina B è un requisito generale per una crescita sana e per la sintesi degli acidi nucleici di tutte le cellule, inoltre sono stati descritti anche ruoli neuroprotettivi specifici di alcune delle vitamine del gruppo B.

È noto che le carenze di tiamina e cobalamina possono causare neuropatie che portano a dolore neuropatico e numerosi studi hanno riportato carenze di vitamina B nei diabetici.

Pertanto, è possibile che alcuni benefici putativi della terapia con vitamina B nel trattamento della neuropatia diabetica possano derivare da una correzione delle carenze sottostanti.

Al fine di esaminare la letteratura corrente su questo argomento, è stata condotta una ricerca completa su PubMed, Medline, Web of Database di Science, CINAHL, LILACS e Cochrane Library o portali di ricerca.

Gli autori hanno esaminato la letteratura inglese per studi clinici che valutassero le vitamine del gruppo B come terapia per il dolore e la neuropatia nei pazienti diabetici.

Sono stati selezionati 43 studi rilevanti per l’analisi qualitativa che prendevano in considerazione: mio-inositolo, piridossina, acido folico, cobalamina, B1, B6, B9, B12 e mix di queste vitamine tra loro e con altri trattamenti.

Dopo aver esaminato la letteratura inglese che studia le applicazioni terapeutiche delle vitamine del gruppo B nei pazienti con neuropatia diabetica, gli autori sottolineano che le prove riguardo i benefici rimangono deboli-moderate.

Una generale mancanza di coerenza e rigore metodologico all’interno della letteratura rende difficile disegnare con fermezza conclusioni sull’efficacia complessiva delle vitamine del gruppo B nel ridurre il dolore e la progressione della neuropatia nelle popolazioni diabetiche.

Tuttavia, alcuni studi di dimensioni più ampie forniscono una prova più forte che la terapia con vitamina B complessa possa essere utile per ridurre il dolore e i cambiamenti neurodegenerativi nella gestione della neuropatia diabetica.

Inoltre, poiché non sono stati riportati effetti collaterali negativi per nessuno dei dosaggi e regimi utilizzati in uno qualsiasi degli studi esaminati, la terapia B combinata potrebbe essere considerata come una terapia primaria conservativa valida o aggiuntiva per i pazienti con dolore neuropatico.

Questo è particolarmente vero per pazienti il cui dolore è refrattario al trattamento con terapia analgesica standard, che purtroppo è una caratteristica comune del dolore neuropatico.

Gli autori evidenziano che sono necessarie più opzioni di trattamento anche per sottogruppi di pazienti che rispondono ai trattamenti principali per il dolore neuropatico (anticonvulsivanti, antidepressivi triciclici, ecc.), poiché questi trattamenti hanno spesso effetti collaterali gravi e debilitanti che limitano la tollerabilità del paziente.

In conclusione, le vitamine del gruppo B dovrebbero essere considerate una terapia plausibile per la neuropatia diabetica, ma la loro efficacia complessiva rimane incerta e richiede ulteriori studi.

Riferimenti

Karaganis S., Song X.J. B vitamins as a treatment for diabetic pain and neuropathy J Clin Pharm Ther . 2021 Feb 9. doi: 10.1111/jcpt.13375. Online ahead of print. leggi