Extraz in radio con il singolo “Da Zero”

In rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “DA ZERO”, il nuovo singolo di EXTRAZ. Da zero racconta di quanto sia facile farsi prendere dalle circostanze e perdere di vista l’obiettivo, mettere le cose in chiaro con se stessi e ricominciare da zero è l’unica cosa che conta. Extraz e Mike Ross sono pronti a voltare pagina con questo singolo.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Abbiamo scelto questo singolo perché

rappresenta al meglio quello che vogliamo trasmettere a chi ci ascolta, voglia di ricominciare, essere pronti a rischiare tutto pur di arrivare a vivere di ciò che si ama fare. Questa uscita per noi è importantissima, ci aspettiamo che il pubblico si possa sfogare e che possa comprendere il messaggio con positività».

Biografia

Andrea Zarbo, artista classe ‘99, nato e cresciuto a Torino. La sua passione per la musica nasce all’età di 12 anni, grazie all’influenza dai suoi idoli Fabri Fibra, Marracash, i Club Dogo ed Emis KIlla. Ha già aperto alcuni live: per esempio Amill Leonardo e Inoki, Shiva e Boro Boro. Ha vinto vari contest freestyle e partecipato al Tecniche Perfette-Piemonte (uscendo contro Drimer) e al Flexin Events Piemonte. Genere: prevalentemente Trap, ma sperimenta più stili musicali collaborando con diversi artisti. Dal 2020 con RKT Production inizia ad affrontare una serie di pubblicazioni “conscious” senza però tralasciare la sua “rabbia”. Artista promettente, dotato di Street Credibility e d’identità artistica d’impatto.

Instagram: https://www.instagram.com/extraz_official/?hl=it