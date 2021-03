Scommesse Sanremo: Orietta Berti ultima per i bookmakers

Scommesse Festival di Sanremo: Orietta Berti all’ultimo posto è una certezza per i bookmakers, per la vittoria finale risalgono le quotazioni di Ermal Meta

Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, i trader si chiariscono le idee. La classifica provvisoria della 71esima edizione del Festival di Sanremo, stilata dalla giuria demoscopica, vede all’ultimo posto Aiello, “graziato” però dai betting analyst: solo Sisal Matchpoint lo piazza in cima alla lavagna dell’ultimo classificato – insieme a Bugo, Ghemon, Random e Orietta Berti – mentre è lontano a 7,50 su Snai e Stanleybet. Nonostante il 22esimo posto, rileva agipronews, i due bookmaker puntano invece sull’usignolo di Cavriago: Orietta Berti ultima classificata si gioca a 3,50, stessa quota anche per Random. Per Sisal rischia anche il cantautore Gio Evan (a 6,00), mentre su Stanleybet e Snai l’ultimo posto di Bugo vale 4,50 e gli Extraliscio con Davide Doffolo sono a 5,00 (come Ghemon).

Fedez-Michielin restano i favoriti

Ermal Meta balza in cima alla classifica provvisoria del Festival di Sanremo e conquista un posto sul podio degli analisti di Planetwin365, che offrono la sua vittoria a 7 volte la scommessa, alle spalle di Fedez e Francesca Michielin, favoriti a 4,50, e di Annalisa, che insegue a 6,50.

Nonostante abbia dovuto rinunciare a esibirsi dal vivo, Irama conquista i bookmaker che lo piazzano a 9,00 insieme a Noemi. Si sale a 11,00 per Fasma, poi Malika Ayane a 12,00 e Lo Stato Sociale e Willie Peyote a 13,00. I favoriti della vigilia, Colapesce e Di Martino, sono lontani a 15,00 (stessa quota per Arisa), con i Maneskin a 17,00 e Gaia a 19,00. Si gioca a 21,00 il successo di Fulminacci, di Francesco Renga o de La Rappresentante di Lista, con la giovanissima Madame che vale 26 volte la scommessa. Ancora più lontano, a 31,00, Max Gazzè, seguito da Gio Evan e dai Coma Cose, entrambi a 31,00. L’ultimo nella classifica provvisoria, Aiello, è offerto a 46,00, davanti agli Extraliscio con Davide Toffolo a 51,00. In fondo alla lavagna Bugo e Ghemon, a 56,00, chiudono Random e Orietta Berti a 76,00.