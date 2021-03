Previsioni meteo 4 marzo: peggioramento in vista

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 4 marzo 2021: ultime ore di tempo stabile sull’Italia, da domani tornano piogge e freddo a partire dalle regioni del Nord

Condizioni meteo in evoluzione nelle prossime ore sull’Italia. Dopo una lunga fase stabile e con temperature oltre le medie stagionali, iniziata a metà febbraio, sulla Penisola è atteso un colpo di coda invernale. Nella giornata di oggi il clima sarà ancora asciutto ma domani il cedimento dell’alta pressione lascerà spazio all’arrivo di correnti fredde e instabili.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani e per tutto il weekend un fronte freddo porterà piogge dapprima al Nord-Est e sulle regioni del Centro per poi estendersi su tutto il Sud. Anche la prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata da maltempo diffuso al meridione, mentre sulle regioni centro-settentrionali tornerà il sole.

Intanto per oggi, giovedì 4 marzo 2021, al Nord Italia al mattino tempo asciutto poco nuvolosi su tutte le regioni, ampi spazi di sereno sull’arco Alpino e maggiori addensamenti sul Triveneto. Al pomeriggio nuvolosità in transito dai quadranti nord-occidentali, qualche spazio di sereno sulla bassa Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso su tutto il settentrione, con locali piogge tra Liguria e Friuli. Neve nella notte sulle Alpi centro-orientali dai 1000-1300 metri.

Al Centro al mattino condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo ancora stabile con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi sulla Toscana, Umbria e zone interne del Lazio. In serata non sono previste grosse variazioni con cieli poco nuvolosi ovunque; locali piogge tra Toscana e Lazio nella notte.

In Toscana in particolare giornata con tempo asciutto; poco nuvoloso al mattino su tutti i settori, maggiori schiarite nel pomeriggio. In serata il tempo si manterrà stabile sempre con addensamenti diffusi.

Al Sud e sulle Isole al mattino ampi spazi di sereno al meridione, con locali pioviggini a sud della Sardegna. Al pomeriggio tempo ancora stabile sui settori peninsulari, con nuvolosità in incremento su Sicilia e Sardegna. In serata non sono attese grosse variazioni con schiarite alternate a nubi irregolari e deboli precipitazioni sulla Sardegna meridionale.

In Calabria ampi spazi di sereno nelle ore mattutine, nubi in transito tra pomeriggio e sera specie sulle zone meridionali. In serata le condizioni del tempo saranno stabili sempre con molte nubi.

Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.