Previsioni meteo 20 febbraio: weekend primaverile al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 20 febbraio 2021: temperature in aumento sulle regioni centro-meridionali con l’anticiclone, più nubi e pioviggini al Nord

L’anticiclone che ormai da diversi giorni ha preso il controllo della situazione meteo regala un’Italia spaccata in due con un weekend primaverile al Centro-Sud e nubi e pioviggini sulle regioni settentrionali. Lo scenario, che ormai si ripete da inizio settimana, sarà lo stesso anche nella giornata di oggi quando avremo tempo in prevalenza stabile ad eccezione come detto di deboli pioviggini al settentrione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni avremo la presenza di un promontorio anticiclonico di origine africana. Il clima sarà asciutto lungo tutta la Penisola nell’ultima settimana di febbraio, ad eccezione di un possibile passaggio instabile sulla Sardegna tra martedì e mercoledì.

Intanto per oggi, sabato 20 febbraio 2021, al Nord Italia giornata con molte nubi nel corso delle ore diurne, con pioviggini sulla Liguria. Condizioni meteo invariate anche nel corso della serata, con cieli sereni o poco nuvolosi sull’arco Alpino.

Al Centro al mattino molte nubi sulla Toscana, poco nuvoloso sui restanti settori. Nel corso del pomeriggio non sono attese grosse variazioni, con cieli irregolarmente nuvolosi sulla Toscana. Attese aperture tra Umbria, Toscana e Lazio in serata, con maggiori addensamenti nella notte sulle coste Adriatiche.

In Toscana nel dettaglio molte nubi nel corso della giornata su gran parte della regione, possibili isolate piogge sui settori settentrionali; tempo asciutto in serata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su gran parte del territorio.

Giornata prettamente stabile sui settori meridionali, con qualche apertura sulle Isole Maggiori e cieli poco nuvolosi sulle regioni peninsulari al mattino. Tra pomeriggio e sera non sono attese variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti nella notte sulla Puglia.

In Calabria giornata caratterizzata dal tempo stabile con cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutti i settori sia in mattinata sia poi al pomeriggio; ampi spazi di sereno nelle ore serali e notturne su tutta la regione.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

