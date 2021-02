Previsioni meteo 16 febbraio: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 16 febbraio 2021: promontorio anticiclonico in estensione sulla nostra Penisola, tempo stabile e temperature in rialzo

La settimana è iniziata con condizioni meteo stabili al Centro-Nord, ma con temperature ancora decisamente basse a causa del Buran che lo scorso weekend ha fatto crollare i valori termici. Nella giornata di oggi avremo ancora freddo intenso al mattino con rischio gelate, mentre il tempo rimarrà asciutto per la rimonta di un promontorio anticiclonico.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il promontorio anticiclonico centrato sulla Penisola Iberica tenderà a spostarsi verso l’Italia nei prossimi giorni garantendo ancora condizioni di tempo per lo più stabile, ma anche un aumento delle temperature. Tra giovedì e venerdì il modello GFS mostra il transito di una blanda saccatura depressionaria che potrebbe portare un generale aumento della nuvolosità e qualche pioggia al Nord: temperature in aumento fino a qualche grado sopra la media.

Intanto per oggi, martedì 16 febbraio 2021, al Nord Italia giornata nel complesso stabile, con qualche velatura al mattino e deboli precipitazioni sulla Liguria e sulle Alpi di confine in Trentino a carattere nevoso. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche apertura tra Romagna e laguna Veneta. In serata ancora nubi e schiarite, con tempo ancora instabile sulla Liguria.

Al Centro al mattino nubi più compatte sulla Toscana con deboli precipitazioni associate, cieli poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio non si prospettano cambiamenti, con qualche apertura in più tra Marche, Abruzzo e basso Lazio. In serata ancora piogge sulla Toscana e tempo asciutto altrove.

In Toscana deboli piogge intermittenti al mattino sulle zone interne, tempo asciutto altrove con molte nubi; piogge in estensione nel pomeriggio su gran parte della regione ad esclusione della costa che si manterrà più asciutta. Deboli precipitazioni sparse anche in serata sulle zone centro-settentrionali.

Giornata all’insegna del bel tempo al Sud e sulle Isole, con cieli soleggiati su tutto il meridione al mattino. Al pomeriggio sarà possibile qualche piovasco sul Salento, con tempo prevalentemente stabile sulle restanti zone. In serata i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi ovunque.

In Calabria tempo stabile con sole prevalente nelle ore mattutine su tutti i settori, nubi in aumento al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà stabile su tutto il territorio.

Temperature in rialzo specie nei valori massimi.

