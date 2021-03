Guess sceglie Jen Selter come testimonial

Jen Selter, influencer e volto noto del fitness, è il nuovo volto scelto da Guess per la nuova collezione Activewear primaverile

GUESS ha scelto Jen Selter, icona dei social media, motivatrice e sostenitrice del fitness, come volto della nuova collezione Activewear. Come star dei social media, sostenitrice del fitness ed esperta di stile di vita, Jen Selter ha riunito la prossima generazione di giovani donne con il suo impegno nel mondo dell’active. Jen sprona la sua comunità a dedicare energia e impegno al proprio benessere.

Scattata dal fotografo di moda Josh Ryan, la campagna è stata fotografata a El Mirage Dry Lake, in California. Jen è accompagnata nella campagna dal modello Nic Palladino. Il duo è fotografato mentre indossa i modelli icona della collezione GUESS Activewear Primavera 2021.

La collezione di abbigliamento sportivo primaverile è dominata da una miscela di reggiseni sportivi ad alte prestazioni, leggings, canotte e giacche con zip in tessuti comodi e leggeri. L’abbinamento di reggiseno sportivo a due pezzi e set di leggings in una varietà di colori a tinta unita ti consente di mescolare e abbinare vari top e bottom della collezione e dare nuova vita alla tua routine di fitness. Le giacche ei pantaloni da ragazza cool in tonalità tenui sono comodi capi spezzati che creano il perfetto look athleisure e aggiungono comfort al tuo guardaroba.

Ogni modello presente nella consegna di activewear primaverile è realizzato con i migliori tessuti tecnici per massimizzare funzionalità, prestazioni e comfort.