Concerti: Folcast sarà in tour da novembre

Folcast, in gara nelle Nuove Proposte del 71° Festival di Sanremo, sarà in tour da ottobre: ecco le date dei concerti già programmate

Folcast, che ha gareggiato tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con “Scopriti”, annuncia il suo tour nei club italiani. Il cantautore sarà in tour dall’11 novembre per tutto il mese.

Queste le date:

11 novembre, Circolo Arci Magnolia – MILANO

12 novembre, Spazio 211 – TORINO

19 novembre, New Age – RONCADE (TV)

20 novembre, Locomotiv Club – BOLOGNA

26 novembre, Smav – SANTA MARIA A VICO (CE)

27 novembre, Largo Venue – ROMA

“Da sempre la dimensione del live è quella che preferisco ed è quella per me più importante– racconta Folcast alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – programmare e annunciare dei concerti in un periodo del genere può essere un salto nel vuoto, un rischio, una responsabilità. Ma può anche essere il segnale che tornare a fare musica dal vivo forse è possibile. Mi auguro che gli spazi rimasti chiusi fino ad oggi riescano a riprendere un’attività regolare al più presto. Il sostegno va a loro, ai tecnici, ai musicisti”.

Il tour è organizzato da OTR: “Entrare a far parte della squadra di OTR, casa di diversi degli artisti italiani che da sempre stimo di più, nonché famiglia composta da persone che fanno il proprio lavoro con rispetto e passione, è per me motivo di felicità oltre che un grande onore”.