Traduzioni online gratis poco professionali

Traduzioni online gratuite: sempre più sofisticate, ma non ancora professionali. Vanno bene per un uso amatoriale, ma non possono essere usate per lavorare

Il 7 gennaio del 1954 con l’esperimento Georgetown-IBM, per la prima volta nella storia, il computer IBM 701 tradusse automaticamente 60 frasi dal russo all’inglese. Fu la prima dimostrazione pubblica al mondo di un sistema di traduzione automatica, che fece molto scalpore nell’opinione pubblica dell’epoca.

Da allora le tecnologie di traduzione automatica si sono molto evolute e comunicare e fare affari con tutto il mondo oggi è diventata la nuova normalità, grazie ai servizi di traduzione gratuita che si possono trovare su internet.

Servizi che si avvalgono dell’intelligenza artificiale e del deep learning, capaci di capire il significato di frasi ed interi paragrafi, proponendo un testo tradotto comprensibile ed efficace.

Primo fra tutti troviamo Google Translate (translate.google.it), il servizio di traduzione di Google che, grazie ad un sofisticato sistema di reti neurali, riesce a capire il significato di intere frasi, traducendole nella lingua desiderata, tra le ben 109 lingue disponibili.

Google Translate è disponibile sia online che tramite app per iOS e Android.

Altro servizio in grado di fornire traduzioni di elevata qualità è quello di Deepl translate.google.it (www.deepl.com/it), che oltre alla traduzione gratuita offre anche dei piani di abbonamento con numero di parole illimitate.

Deepl offre una traduzione quasi simile a quella umana, tanto la sua tecnologia è capace di imitare il linguaggio umano.

A seguire troviamo il servizio di traduzione automatica di Bing, il motore di ricerca della Microsoft. Anche Bing Translator (www.bing.com/Translator) offre un servizio di traduzione online gratuito tra ben 70 lingue, utilizzando anch’esso una tecnologia di reti neurali, capace di comprendere il significato profondo del testo e restituendo una traduzione del testo di buona qualità.

Tutti questi servizi sono una buona scelta per chi ha bisogno di tradurre e capire testi di altre lingue, o per chi ha bisogno di tradurre testi dall’italiano in una lingua straniera. Il problema però è che tali testi vanno bene per un uso amatoriale, ma non possono essere usati per lavorare in quanto hanno una qualità non ancora di livello professionale.

“Sebbene la qualità di questi servizi sia molto buona il problema delle traduzioni automatiche è che non possono essere usati per un uso professionale se non si vuole fare una magra figura, perché non sono perfetti. Infatti ad oggi solo un servizio di traduzione professionale può offrire la garanzia di traduzione precisa di un testo, in un linguaggio naturale”, spiega Dan Coviello, co-fondatore di Espresso Translations (www.espressotranslations.com/it), un’agenzia di traduzioni professionali in oltre 150 lingue.

“Infatti ad oggi, sebbene la tecnologia abbia fatto passi da gigante, solo i traduttori madrelingua riescono ancora ad offrire dei testi fluidi e precisi, offrendo il giusto significato originario”, continua Dan.

Questo avviene perché uno dei punti forti di rivolgersi ad un traduttore umano vi è quello della consistenza, ovvero l’arte di prestare attenzione alla scelta dei giusti termini, in modo da offrire una certa uniformità nel testo, e la localizzazione, che adatta il testo alla cultura locale.

“Un’agenzia di traduzioni professionali come la nostra offre ad esempio servizi di traduzioni giurate, traduzioni letterarie, mediche, legali, tecniche, sottotitoli, traduzioni per siti web e interpretariato. Servizi che anche la migliore tecnologia di traduzione automatica, o peggio ancora traduttori improvvisati, non sono certo in grado di offrire” conclude Dan.

Ultimo fattore da non trascurare è che le parole e il loro significato variano da lingua a lingua, e per aiutare una persona a comprendere un testo tradotto è molto importante conoscere le disparità culturali tra le due lingue.

Questo ci fa capire quanto la cultura e la traduzione condividano un legame sacro ed inevitabile, e che il rispetto e la rappresentazione della cultura di un paese specifico non possono certo mancare nella traduzione di un documento.

Garanzie che solo un traduttore professionista è in grado di offrire.