Halle Berry sarà la protagonista di The Mothership

Lo sceneggiatore Matthew Charman per il suo esordio come regista ha scelto Halle Barry: sarà la protagonista di The Mothership

Netflix collabora con MRC Film per il lungometraggio The Mothership di Matthew Charman con protagonista Halle Berry. Charman è stato candidato agli Oscar per la sceneggiatura di Il ponte delle spie, film con Tom Hanks diretto da Steven Spielberg e cosceneggiato con Joel e Ethan Coen.

L’attrice premiata agli Oscar Halle Berry sarà presto sullo schermo nel film originale di Netflix Bruised, che segna anche il debutto di Berry alla regia. I suoi progetti più recenti includono John Wick Chapter 3 – Parabellum e Bruised.

Nel film, a un anno dalla misteriosa sparizione del marito, Sara Morse (Halle Berry) scopre uno strano oggetto extraterrestre nascosto sotto la fattoria di famiglia. Sara e i suoi figli diventano così protagonisti di un’avventura fantascientifica alla ricerca di un marito e di un padre, ma soprattutto della verità.