Secchi, Vay e Panico: fuori la nuova versione di “One and One”

Stefano Secchi, Mauro Vay e Nicola Panico con il featuring di Ana: fuori la nuova versione di “One and One” di Robert Miles

Disponibile in rotazione radiofonica “ONE AND ONE” (Propio/BIT Records), il nuovo brano di SECCHI VAY PANICO che vede il featuring di ANA ed è disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 19 febbraio.

Prendi uno dei più grandi personaggi della dance italiana, Stefano Secchi (radio 105, ideatore della Discomaniamix e di grandissime hit mondiali), uno dei più attivi produttori e scopritore di talenti degli ultimi quindici anni, Mauro Vai, un eclettico e irrefrenabile produttore dance – nonché personaggio televisivo, di teatro e youtuber -, Nicola “Panico”, e la voce di una grande artista Scozzese (autrice di brani candidati ai Grammy), Ana: li chiudi in casa forzatamente a causa del lockdown e li fai lavorare per settimane tra la Spagna, la Scozia e l’Italia tramite le tecnologie a distanza. Così è nata la nuova versione di “One and One” (Proprio/BIT Records), brano portato al successo da Robert Miles nel 1996, ripreso con le sonorità attuali da questo unico team musicale.

Spiega il team di artisti a proposito di “One and One”: «Il brano nasce dall’idea di Stefano Secchi, che contatta Mauro Vai per riproporre in chiave attuale il grande successo di Robert Miles “One and one”. Viene tirata giù una prima bozza della stesura, con la voce originale del brano. Successivamente facciamo ascoltare la demo a Nicola “Panico” che crea una versione attuale. Riascoltando la voce originale del 1996, ci viene in mente di contattare Ana che ha già lavorato con la BIT Records in passato per la hit “Voices”, ad Ana piace tantissimo l’idea e registra le voci. Il tutto solo con lavoro in remoto, ci si lavora per molte settimane e alla fine nasce questa collaborazione tra quattro artisti sparsi per l’Europa».

Biografie

Stefano Secchi, uno dei migliori dj italiani, produttore e artista, fa parte della prima Radio DeeJay con Claudio Cecchetto e la DeeJay’s Gang per poi approdare a 105 dove conduce la classifica dance “DiscomaniMix” e co-presentatore di Superclassifica Show con Seimandi su Canale 5. Produttore di grandi successi mondiali come Co.Ro., Gem e la sua hit mondiale “I say yeah”.

Mauro Vay, dj, produttore musicale, speaker radio da oltre 20 anni. Cura da 17 le produzioni per la Bit Records, pubblicando singoli con e per Paps’n’Skar, Billy More, Dj Matrix, Danilo Amerio, Roccuzzo, Los Locos, Jack Mazzoni e tantissimi altri artisti.

Panico: dj, perfomer, producer, attore, insomma un personaggio a 360°. Nasce artisticamente negli anni 90 nei locali della provincia di Varese. Vanta di una serie di produzioni e collaborazioni importanti. Da qualche anno a questa parte in tv, sia su Rai che Mediaset, in teatro con l’attore comico Gabriele Cirilli per il quale ha curato le musica del suo spettacolo teatrale “Il cirque du Cirill” di cui ne fa anche parte come personaggio fisso in scena e su youtube nei panni di vari personaggi nei video delle web star Ipantellas.

