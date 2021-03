Su Netflix a settembre arriva il film “Worth”

Netflix e Higher Ground Productions presentano “Worth” con Michael Keaton: il film sarà disponibile in streaming l’11 settembre 2021

Netflix ha acquisito i diritti di “Worth” negli Stati Uniti, in Canada, America latina, Australia, Regno Unito, Francia, Turchia e in altri paesi. Anche Higher Ground Productions, la società di produzione del presidente Barack Obama e di Michelle Obama, presenterà il film tratto dall’autobiografia di Kenneth Feinberg intitolata “What Is Life Worth”.

Nel cast: il candidato agli Oscar Michael Keaton (Il processo ai Chicago 7, Il caso Spotlight, Birdman), il candidato agli Oscar Stanley Tucci (Il diavolo veste Prada, Hunger Games), la candidata agli Oscar Amy Ryan (Gone Baby Gone, Lost Girls), Tate Donovan, Talia Balsam e Laura Benanti.

Questo film biografico segue Kenneth Feinberg (Keaton), un avvocato di successo nominato Special Master del fondo per il risarcimento delle vittime dell’11 settembre, incaricato dal Congresso americano di distribuire compensi finanziari alle vittime della tragedia e di quantificare perdite incalcolabili di fronte al cinismo, alla burocrazia e alle politiche di divisione.

Il film sarà disponibile su Netflix a settembre 2021, in occasione del 20° anniversario dell’11 settembre.